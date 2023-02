Ritorna il carnevale a Nago e Torbole

Pubblicità

Pubblicità



Se per due anni abbiamo scritto e letto di chiusure, rinvii e cancellazioni, da circa un anno invece si parla di ripartenze, riprese e nuovi inizi, tanto che ormai quasi ogni iniziativa è rientrata nella propria gestione ordinaria.

Ma all’appello mancava ancora un tassello della vita sociale e dell’impegno del volontariato: un po’ per il periodo in cui vengono organizzati, un po’ per la caratteristica di creare inevitabilmente assembramenti, i carnevali sono le manifestazioni che, probabilmente per ultime, escono finalmente dal periodo del Covid.

Così è per Torbole e Nago, che porteranno la gente in piazza domenica e poi martedì. Il sindaco Gianni Morandi ringrazia e incoraggia i volontari per il loro rinnovato impegno. «Se a livello di attività amministrativa, eventi e spettacoli non ci siamo mai fermati, i carnevali invece si sono dovuti interrompere per ben tre edizioni.

Col 2023 assistiamo a una ripartenza e alla grande, visto che i comitati hanno organizzato non solo le sbigolade in piazza, ma anche una serie di momenti di intrattenimento capaci di attirare le varie fasce di pubblico. I carnevali sono, per Nago e Torbole, eventi di lunghissima tradizione, per cui siamo felici di vederli di nuovo ad animare i nostri paesi; li ringraziamo a nome dell’amministrazione e della comunità intera».

Sbigolada torbolana: domenica 19 febbraio ritorna il Carnevale in piazza

La Sbigolada Torbolana è organizzata dal Comitato presieduto da Michele Prandi, col patrocinio del Comune. L’evento si svolge domenica 19 febbraio in piazza Goethe (in caso di maltempo rinvio a domenica 26 febbraio). Ore 12:30 inizio distribuzione, ore 14 inizio intrattenimento musicale, ore 15 inizio spettacolo bambini.

Pubblicità Pubblicità



Da una ricerca effettuata all’archivio storico di Innsbruck, è emerso un giornale del 1874, a quel tempo il paese faceva parte dell’Impero Austroungarico e nell’articolo si narra che, proprio a Torbole, nella piazza principale a Carnevale, venivano offerti spaghetti conditi con le “aole” piccole sarde di lago.

È la più antica notizia certa di una tradizione che si tramanda da oltre un secolo. La salsa utilizza solo sarde del Lago di Garda e olio Evo della zona di Torbole, Riva e Arco. Si stima che nell’arco della giornata vegano distribuite fra e le 4000 e 5000 porzioni di spaghetti. L’evento è allietato da musica dal vivo e per i più piccoli viene organizzato l’intrattenimento a opera di prestidigitatori e clown.

Gran Carnevale di Nago con la Sbigolaa: martedì 21 febbraio

Il Gran Carnevale di Nago è organizzato dal Comitato Carnevale Nago, presieduto da Illuminato Rosà col patrocinio del Comune di Nago-Torbole. L’evento si terrà martedì 21 febbraio (in caso di pioggia rinvio a sabato 25 febbraio).

Il Carnevale di Nago ha quasi raggiunto i 100 anni da quando, per la prima volta, un gruppo di volontari iniziò la distribuzione di pochi chili di pasta ai bambini più piccoli fino ad arrivare ai giorni nostri con la distribuzione di quasi 5 quintali di spaghetti al ragù.

Per quest’anno il programma prevede: ore 12 inizio distribuzione, 14 inizio intrattenimento musicale e il pomeriggio sarà allietato da Samy Animazione, truccabimbi, giochi vari e il concorso delle mascherine, ore 17.30 fine distribuzione.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità