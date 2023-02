Mario Biondi e gli Eiffel 65 al “Winter Closing Party” sul Ghiacciaio Presena

Pubblicità

La voce calda e passionale di Mario Biondi. Gli intramontabili successi dance degli Eiffel 65. Il “Winter Closing Party” torna dopo 3 anni di stop con nomi di spicco del panorama musicale, che il giorno di Pasquetta (lunedì 10 aprile) faranno cantare e ballare il pubblico nello stupefacente scenario del Ghiacciaio Presena, a 2.700 metri di quota, sopra al Passo Tonale: una grande festa per salutare nel migliore dei modi la stagione sciistica invernale 2022/23.

Mario Biondi proporrà i suoi brani più celebri (a partire da “This is what you are”) e quelli contenuti nell’ultimo album “Romantic” (uscito a marzo 2022), interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme: per i genitori, per i figli, fraterno, di coppia. Un progetto caratterizzato da suoni autentici e profondi che richiamano gli anni ‘70.

Gli Eiffel 65 faranno scatenare gli spettatori con le loro iconiche hit, su tutte “Blue (Da ba dee)”, “Move your body” e “Too much of heaven”, con le quali hanno riscritto la storia della dance italiana.

«Volevamo chiudere la stagione invernale con un evento musicale di alto rilievo sulla scia dei concerti di Paradice Music, che stanno generando numeri ragguardevoli e sold-out in serie grazie all’unicità degli strumenti fatti con il ghiaccio al pari del teatro-igloo che li ospita. La musica è uno strumento ulteriore per far conoscere le meraviglie naturali del nostro comprensorio», afferma Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale.

L’appuntamento è nei pressi del rifugio Capanna Presena: lo si raggiunge prendendo la cabinovia Paradiso che parte dal Passo Tonale, poi la cabinovia Presena scendendo alla fermata intermedia. Sarà possibile lasciare l’auto nell’ampio parcheggio gratuito situato alla partenza della cabinovia Paradiso.

I biglietti sono acquistabili online su www.pontedilegnotonale.com e presso le biglietterie, in prevendita fino al 15 marzo a 35 euro o a prezzo intero, dal 16 marzo, a 45 euro.

Con il biglietto del “Winter Closing Party” si potrà usufruire dello sconto sul biglietto andata/ritorno per le cabinovie Paradiso e Presena (15 euro). In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Palasport di Ponte di Legno (con inizio alle 14).

E coloro che, oltre a cantare e ballare, vorranno approfittarne per una sciata, assieme al biglietto per il “Winter Closing Party” potranno assicurarsi lo skipass giornaliero a 35 euro (anziché a 56).

Il giorno di Pasquetta l’accesso al ghiacciaio sarà consentito esclusivamente a chi sarà in possesso del biglietto Winter Closing Party e ski pass o biglietto A/R delle cabinovie Paradiso e Presena.