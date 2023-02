Lo sfogo della prof: «Dove finiscono i fondi europei per i corsi di Trilinguismo?»

Pubblicità

Pubblicità



Egregio direttore,

Sono insegnante della scuola dell’infanzia e in questi giorni di un grandi discussioni sul nostro ruolo professionale vorrei portare attenzione a come vengono gestite male risorse da fondi europei per la formazione sulle lingue.

La vicenda è questa, mi iscrivo ai corsi per il miglioramento del livello dell’inglese tramite il catalogo offerte formative sostenuto e promosso dalla PAT, porto una certificazione B2 per avanzare ad un C1.

L’ente che si occupa della selezione per le graduatorie conferma che sulla sede periferica di Cles il corso si attiva.

Sono necessari dei numeri definitivi per iniziare. Purtroppo e non si sa come è stato possibile, un candidato si ritira.

Mi informo e l’Ente organizzativo mi conferma che le restrizioni sono inflessibili, con 9 partecipanti anziché 10 il corso non parte.

Pubblicità Pubblicità



Mi chiedo ma dove vanno i fondi per questi corsi? Soldi dall’Europa per avanzare professionalmente chi li gestisce poi? Il Trentino trilingue come può avanzate se agli insegnanti non viene data questa opportunità?

Delusa e amareggiata proseguo in autonomia e a mie spese la formazione per le lingue perché noi che amiamo il nostro lavoro investiamo nel nostro ruolo professionale.

Alessia Bergamo

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – (La vostra opinione conta, sempre…)

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità