Crollo Marmolada: indennizzi del 45% per i danni subiti dai rifugisti

Sale dal 30% al 45% la percentuale di indennizzo delle perdite di fatturato causate agli operatori turistici in seguito crollo di un’importante porzione del ghiacciaio della Marmolada, avvenuto lo scorso 3 luglio.

Il tragico evento causò 11 vittime e comportò l’istituzione della zona rossa, con conseguenti danni economici in particolare per i rifugi.

Su proposta del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, la Giunta ha modificato la delibera che stabiliva i ristori, secondo gli impegni assunti con l’approvazione di un ordine del giorno in Consiglio provinciale. L’esecutivo ha contestualmente stabilito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo ed indennizzo per altri 15 giorni.