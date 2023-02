Autovelox di Martignano: un mese in funzione per oltre 4.000 accertamenti

Pubblicità

Oltre 4000 accertamenti (4.130) nel primo mese di funzionamento dell’autovelox posto alla galleria di Martignano sono un numero notevole, specie tenendo conto che l’autovelox in questione è attivo solo 12 ore al giorno, e varie.

Le sanzioni, per ora, non riportano cifre eclatanti: tra i vari automobilisti che hanno superato il limite di 90km/h alla fine c’è solo uno che ha raggiunto i 132km/h.

A seguire, circa 3000 (3172) hanno poi superato limite entro i 10km/h mentre meno di un migliaio (958) sono andati entro 40km/h oltre il limite.

Ma cosa prevede il Codice della Strada in caso di superamento dei limiti di velocità?

non oltre 10 km/h: multa da 41 euro a 168 euro;

da 11 km/h ma non oltre 40 km/h: multa da 41 euro a 168 euro e -3 punti dalla patente;

da 41 km/h ma non oltre 60 km/h: multa da 527 a 2.108 euro, -6 punti sulla patente e sospensione della patente da 1 a 3 mesi;

oltre 60 km/h: multa da 821 a 3.287 euro, -10 punti della patente e sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 1 anno.

La multa si aggrava poi se l’infrazione viene commessa dalle 22.00 alle 7.00: in questi casi le sanzioni vanno ad aumentare di un terzo. La situazione poi si va ad aggravare in caso di recidiva (due multe della stessa natura in due anni).

Lo scopo dell’autovelox in questione non è mai stato quello di sanzionare a raffica, ma quello di far rispettare i limiti e di rendere sicuro quel tratto di strada per tutti.

