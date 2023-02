A Taio la commedia “Na fiola da maridar”: Corpo Volontari Valle di Non e filodrammatica “La Revodana” unite in un abbraccio solidale

Pubblicità

Corpo Volontari Valle di Non e filodrammatica “La Revodana” di Revò alleate per uno scopo comune: far conoscere e sostenere il progetto “Ki-ama”, in una serata che si prospetta piena di risate.

Domenica 19 febbraio alle 18 all’auditorium del Polo Scolastico di Taio è infatti in programma l’ultima replica in valle della commedia brillante in tre atti di Stefano Palmucci “Na fiola da maridar”, tradotta in dialetto noneso e interpretata dalla filodrammatica di Revò.

Grazie anche al patrocinio del Comune di Predaia è stato possibile organizzare questo spettacolo il cui obiettivo mira a raccogliere fondi per sostenere, appunto, il progetto “Ki-ama”. Tutto il ricavato sarà infatti devoluto al Corpo Volontari Valle di Non per il potenziamento di questo servizio, realizzato in collaborazione con la Comunità della Val di Non.

«Il progetto – spiega la vicepresidente del Corpo Elisa Bruni – è nato nel periodo emergenziale, verso la fine del 2020, ma a tutt’oggi è in continua crescita: con un veicolo, inizialmente concesso in comodato d’uso dalla concessionaria Ceccato Auto di Trento ed ora dalla Comunità della Val di Non, la nostra associazione è riuscita ad effettuare il servizio di accompagnamento delle persone che versano in particolari situazioni di difficoltà e fragilità o comunque prive di una rete familiare o amicale segnalate dal Servizio Sociale della Comunità. In questo modo consentiamo loro di recarsi a visite mediche o trattamenti specialistici, in particolare all’ospedale di Trento (in alcune occasioni anche a Bolzano e fuori regione, come a Milano). La nostra associazione ha dunque aderito a tale progetto con un gruppo di “nuovi” volontari (oltre a quelli che svolgono l’attività del soccorso sanitario) grazie anche alla collaborazione delle associazioni di volontariato facenti parte della Rete di solidarietà».

«Cosa si può chiedere di meglio che divertirsi e far divertire, per lo più con uno scopo benefico come questo?» aggiunge il presidente e regista della filodrammatica revodana Alessandro Rigatti. «Ci siamo spontaneamente proposti di mettere in scena una volta ancora questo spettacolo per offrire un supporto concreto al Corpo Volontari, per sostenere il volontariato e per dare la possibilità a tante persone in difficoltà di contare su un servizio gratuito, portato avanti con la dedizione e la passione che caratterizza i tanti volontari che si adoperano all’interno del Corpo».

Appuntamento dunque al Teatro di Taio la domenica di Carnevale, dove il sipario si aprirà alle ore 18.

