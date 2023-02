190 provinciali in pensione nel 2019 ricevono l’Aquila di San Venceslao

Pubblicità

Sono 190 i dipendenti provinciali – personale del comparto autonomie locali – andati in pensione nel corso del 2019.

Un centinaio di essi ha partecipato giovedì pomeriggio alla cerimonia di saluto che si è tenuta nella Sala Depero del palazzo della Provincia, alla presenza del vicepresidente Mario Tonina, del direttore generale Paolo Nicoletti, del dirigente del Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali Luca Comper e della dirigente del Servizio per il personale Maria D’Ippoliti.

Il tradizionale appuntamento è il primo organizzato in presenza dopo la sospensione dovuta all’emergenza Covid. “Mi fa piacere essere qui e portare a tutti voi il ringraziamento e il saluto mio e di tutta la Giunta”: ha detto il vicepresidente. “Se il Trentino è visto come un modello di buona amministrazione – ha aggiunto – lo si deve anche a quanti, come voi, negli anni hanno profuso impegno e passione nel proprio lavoro.

Siamo certi che porterete sempre nel cuore la vostra esperienza al servizio dell’amministrazione, e ci auguriamo saprete trasmetterla anche fuori dalle istituzioni, soprattutto alle nuove generazioni, affinché possano comprendere i valori e la responsabilità di vivere l’autonomia speciale del Trentino”.

“Ognuno di voi ha dato un contributo importante per il buon funzionamento dell’amministrazione ed è per questo che nel salutarvi vogliamo porgervi il nostro ringraziamento”: queste le parole del direttore generale Nicoletti.

“Augurandovi le migliori soddisfazioni nella vostra sfera privata – ha aggiunto – vi invito a sentirvi sempre dei dipendenti dell’amministrazione e a ricordare con orgoglio quanto avete fatto con il vostro lavoro per la nostra comunità”.

Il dirigente del dirigente del Dipartimento Organizzazione, Personale e Affari generali Luca Comper ha sottolineato l’importanza del capitale umano per l’amministrazione.

“Le risorse umane sono il nostro valore aggiunto”: il suo commento. “Il Trentino – ha sottolineato – è passato dall’essere una terra povera, da cui si emigrava, ad una provincia con una elevata qualità della vita e un tessuto sociale dinamico. Se l’amministrazione provinciale è riuscita negli anni a contribuire, assieme alle altre componenti della comunità, a cambiare il volto del Trentino è anche grazie al lavoro di tutti voi”.

La cerimonia si è conclusa con la consegna del distintivo raffigurante l’Aquila di San Venceslao, simbolo della Provincia autonoma di Trento, e di una pergamena.