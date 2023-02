Vagone cisterna esce dai binari: immediato l’intervento dei Vigili del fuoco

Pubblicità

Pubblicità



Nella serata di ieri, 15 febbraio verso alle 19.27 è scattato l’allarme alla stazione del Brennero per un vagone cisterna uscito dai binari.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco Volontari di Colle Isarco e Vipiteno che hanno provveduto al controllo di un’eventuale fuoriuscita di sostanze pericolose.

Fortunatamente, dopo le verifiche non sono stati registrati pericoli per la popolazione e tutto è tornato alla normalità. In intervento, anche la Croce Bianca e la Polizia Ferroviaria.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità