Pubblicità

Pubblicità



Riqualificazione in vista per le piazze di Dardine e Tuenetto.

L’amministrazione comunale di Predaia intende infatti intervenire sui centri delle due frazioni sia da un punto di vista funzionale, apportando un miglioramento significativo della viabilità pedonale e veicolare, sia da un punto di vista turistico, per valorizzare le due frazioni rendendole attrattive per i visitatori.

I due abitati si trovano infatti al di fuori delle aree storicamente turistiche del territorio comunale, ma lo scopo di questo intervento è di farle emergere anche da questo punto di vista.

L’obiettivo, in generale, è quello di puntare a una maggiore coesione sociale e territoriale, visto che si tratta di luoghi che rappresentano tradizionalmente degli spazi di aggregazione per gli abitanti del posto.

Grazie al contributo statale nell’ambito del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, l’amministrazione ha quindi affidato l’incarico per il progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori.

L’intervento avrà un costo presunto complessivo di 350 mila euro (oneri della sicurezza compresi, escluse le somme a disposizione): 150 mila euro per Tuenetto e 200 mila euro per Dardine.

Pubblicità Pubblicità



La sindaca di Predaia Giuliana Cova si dice soddisfatta. «Grazie al contributo di provenienza statale per nuove progettazioni, abbiamo scelto di riqualificare le due piazzette di Dardine e Tuenetto – spiega Cova –. In questo modo vogliamo dare attenzione anche ai piccoli centri. Gli interventi previsti consistono nella riqualificazione e nell’abbellimento degli spazi, rendendoli funzionali e attrattivi».

Un modo, anche questo, per valorizzare i cuori pulsanti dei paesi, favorendo l’incontro e l’aggregazione.