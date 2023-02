Lavoro in Trentino: i trasporti, l’artigianato e il turismo alla ricerca di personale

Pubblicità

Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento avvia nei primi mesi del 2023 tre iniziative di incontro domanda e offerta per accrescere l’occupabilità in alcuni settori importanti, quanto strategici, del mercato del lavoro trentino: quello dei trasporti, dell’artigianato e del turismo.

Si tratta di tre iniziative che, in linea con i fabbisogni di personale manifestati dalle associazioni datoriali di riferimento, hanno l’obiettivo di offrire una risposta qualificata, agevolando l’incontro tra persone alla ricerca di lavoro e datori di lavoro alla ricerca di personale.

Di seguito i dettagli.

Campagna di reclutamento personale nel settore autotrasporti – Cercasi Autisti CE+CQC – In collaborazione con Confindustria sezione autotrasporti, Agenzia del Lavoro lancia una campagna per la ricerca di autisti da impiegare in trasporti nazionali e internazionali.

Si ricercano, in particolare, autisti in possesso di patente di guida CE + CQC con o senza esperienza lavorativa nella mansione, disponibili per trasporto centinato e/o frigorifero internazionale o nazionale e che siano altresì disponibili a lavorare anche senza rientro giornaliero.

Per candidarsi è sufficiente inviare il proprio CV all’indirizzo email: [email protected] specificando nell’oggetto “AUTISTA PAT CE + CQC”.

Per maggiori informazioni e per candidature, consulta questa pagina dedicata

2 Career day nel mondo dell’artigianato – Area Val di Fiemme/Val di Fassa e Valli Giudicarie – In collaborazione con l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese del Trentino, Agenzia del Lavoro organizza due nuovi eventi di reclutamento di personale (“Career day”) per la ricerca di profili nell’artigianato negli specifici settori dell’edilizia, della falegnameria, della meccanica e dell’impiantistica.

I due eventi – specificatamente dedicati a far incontrare persone interessate a lavorare in questo mondo con gli imprenditori artigiani della Val di Fiemme/Val di Fassa, e delle Valli Giudicarie – si inseriscono all’interno del “tour” provinciale di appuntamenti di reclutamento e selezione di personale già avviato nei mesi di novembre e dicembre 2022, con tappa a Cles, Rovereto, Trento, Arco e Pergine.

In questi due nuovi eventi si ricercano persone di qualsiasi età interessate al lavoro nell’artigianato (apprendisti o adulti), anche senza esperienza o specifica formazione, per ricoprire ruoli nei seguenti profili: idraulici, elettricisti, carpentieri in legno, falegnami, operai segheria, carrozzieri e autoriparatori, meccanici.

Il Career day dedicato alla zona della Val di Fiemme/Val di Fassa si terrà giovedì 23 febbraio alle ore 14.00 presso il Centro di Formazione Professionale (CFP) di Tesero, mentre il Career day Valli Giudicarie si terrà venerdì 24 febbraio – ore 14.00 presso il Centro di Formazione Professionale (CFP) di Tione.

La persona interessata potrà scegliere di partecipare a uno o a entrambi gli eventi e incontrare, in un colloquio dedicato, gli imprenditori artigiani della zona prescelta.

E’ possibile partecipare ai Career day FIEMME E FASSA, inviando il proprio CV all’indirizzo email: [email protected], mentre ci si può candidare al Career day GIUDICARIE, inviando il proprio CV all’indirizzo email: i[email protected]. In entrambi i casi andrà specificato nell’oggetto della email Career day + la professione per la quale ci si intende candidare (es. “CAREER DAY ARTIGIANATO – IDRAULICO”).

Per maggiori informazioni e per candidarsi, consulta questa pagina dedicata

Career day turismo estivo – Area Lago di Garda dedicato al reperimento di personale ai piani – In collaborazione con ASAT – Associazione Albergatori della Provincia di Trento, Agenzia del Lavoro organizza un evento di reclutamento (“Career day”) dedicato all’incontro tra persone in cerca di lavoro in ambito personale ai piani per la stagione turistica estiva 2023 con le diverse strutture turistiche dislocate sul Lago di Garda.

Il Career day si terrà online con Google Meet nella giornata di giovedì 23 febbraio 2023 dalle 14.30 alle 17.00 e si svolgerà in una modalità innovativa di incontro tra chi cerca lavoro e chi lo offre: i candidati avranno a disposizione 5 minuti di tempo per “farsi conoscere” dalle aziende partecipanti.

Per partecipare all’evento è possibile inviare il proprio CV all’indirizzo email: [email protected] entro il 19 febbraio, specificando nell’oggetto ”CANDIDATURA CAREER DAY PIANI”.

Per maggiori informazioni e per candidature: www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/Lavoro-sul-Lago-di-Garda-questa-estate-Cercasi-personale-ai-piani

