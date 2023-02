Katharsis: nel 2023 una stagione di musiche contemporanee, classiche, jazz

Katharsis giunge nel 2023 alla sua IX edizione. E’ una stagione di concerti, nata con lo scopo di promuovere la musica contemporanea, classica, jazz. Viene organizzata da ARS MODI APS sotto la direzione artistica del pianista e compositore trentino Edoardo Bruni.

I primi quattro incontri del 2023 saranno tutti dedicati a recital pianistici: si partirà il 4 febbraio con lo stesso Edoardo Bruni che eseguirà le celeberrime Variazioni Goldberg di Bach; si proseguirà il 18 febbraio con Cinzia Bartoli, una delle poche pianiste al mondo ad aver inciso l’integrale delle opere pianistiche di Maurice Ravel, che eseguirà per l’occasione proprio una selezione di capolavori del grande compositore francese; il 4 marzo si esibirà invece Vera Cecino, giovanissima e talentuosa pianista italiana, già vincitrice di decine di concorsi nazionali ed internazionali, eseguendo musiche di Debussy, Chopin, Scriabin, Prokofiev; il 18 marzo l’ultimo incontro vedrà infine protagonista il pianista compositore Emanuele Delucchi, che presenterà, in un evento che egli stesso titola “La fortuna dell’antico”, composizioni di autori classici come Medtner e Mozart, e di autori contemporanei come Muench e lo stesso Delucchi.

La IX edizione di Katharsis si apre con un concerto del direttore artistico del festival, il pianista e compositore trentino Edoardo Bruni, che eseguirà uno dei capolavori della letteratura per tastiera di tutti i tempi: le celebri Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach. Si tratta di un’aria seguita da trenta variazioni e poi di nuovo dall’aria da capo, trentadue piccoli gioielli che nel loro complesso costituiscono un’opera monumentale ed un capolavoro di architettura musicale.

Edoardo Bruni ha studiato pianoforte con Maddalena Giese e Aquiles delle Vigne (perfezionandosi con Lazar Berman, Arnaldo Cohen, Andras Schiff) e composizione con Armando Franceschini, Cosimo Colazzo, Carlo Galante (perfezionandosi con Alexander Mullenbach, Luis Bacalov, Azio Corghi); ha conseguito la laurea in filosofia presso l’università di Padova e il dottorato in musicologia presso le università di Trento e Parigi 4 – Sorbona. E’ docente di lettura della partitura presso il Conservatorio di Vicenza.

Maurice Ravel è stato uno dei principali esponenti dell’impressionismo francese, che reinterpretò personalmente coniugando eleganza raffinata da un lato e precisione quasi ingegneristica dall’altro, ed incorporando spesso elementi di modernismo, barocco, neoclassicismo e jazz. L’opera pianistica di Ravel costituisce una delle summae della letteratura di questo strumento, per vastità, profondità e difficoltà.

Cinzia Bartoli, oltre ad essere una musicista di fama internazionale esibitasi in 24 nazioni in tutto il mondo, è una dei pochi pianisti al mondo ad aver eseguito e registrato l’integrale dell’opera per pianoforte solo di Ravel, per la casa discografica CENTAUR RECORDS. Proporrà in questo concerto una selezione delle composizioni più significative del maestro francese, culminanti con il leggendario Gaspard De La Nuit.

Ars Modi dal 2023 introduce una nuova serie di concerti, “GIOVANI TALENTI”, trasversale rispetto ai diversi festival, dedicata alla promozione ed al sostegno appunto dei giovani talenti musicali, distintisi in concorsi musicali internazionali o segnalati da prestigiose istituzioni di formazione musicale. La protagonista della serata sarà Vera Cecino, che proporrà un programma romantico-moderno con musiche di Chopin, Debussy, Scriabin, Prokofiev, Bruni.

Vera Cecino studia pianoforte dall’età di 6 anni con Maddalena De Facci, sotto la guida della quale si è diplomata con 10 e Lode presso il conservatorio di Cesena. Si perfeziona attualmente con i Maestri Riccardo Risaliti e Alessandro Taverna. In questi anni ha conquistato oltre 40 riconoscimenti importanti nell’ambito di concorsi pianistici a categorie in tutta Italia: ha vinto l’ottava edizione del Concorso “Premio Giuseppe Martucci” di Novara, il primo premio assoluto al 31esimo “Roma International Piano Competition”, al “Colafemmina” di Acquaviva delle Fonti e al “Val Tidone” di Piacenza, l’intera edizione del Premio Crescendo di Firenze, il 1° premio al “Caesar Franck” di Bruxelles e il 2° premio al IX “Isidor Bajic Piano Memorial” di Novi Sad.

Katharsis propone il recital di un pianista-compositore dei nostri giorni, il brillante Emanuele Delucchi, che ha pubblicato dischi con le etichette Toccata (Alkan/Vianna da Motta, con Vincenzo Maltempo), Piano Classics (Godowsky e D’Albert) e Dynamic (Beethoven/Drouet, con Fabio De Rosa); sua è una delle pochissime registrazioni integrali degli Studi di Leopold Godowsky, accolta con entusiasmo dalla critica specializzata (Disco del Mese ClassicVoice, Gramophone, Piano news).

La fortuna dell’antico: ci sono autori che nel superamento del passato a loro prossimo aprono nuove vie; altri, invece, intravedono nuove possibilità nel passato remoto, grazie alla grande distanza storica sulla quale possono appoggiarsi una riflessione e una interpretazione originali. Il filo rosso del concerto, la fortuna dell’antico, si declina in tre momenti storico/geografici distinti: si passa dall’esperienza di Mozart, folgorato nel 1782 dalla scoperta dei lavori di Bach e Handel, al pensiero contemporaneo di Muench e Delucchi, passando dal neo-classicismo ante litteram di Medtner.

