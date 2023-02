Il 23 marzo ritorna il SanbàClub: primo appuntamento con Savana Funk feat Willie Peyote

La Stagione di musica del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento si arricchisce con il ritorno di uno tra gli appuntamenti più attesi dal pubblico dei giovani.

Nel mese di marzo, infatti, riparte il SanbàClub, la programmazione musicale che parla ai giovani attraverso il linguaggio della musica e delle sue infinite sfaccettature, organizzato in collaborazione con Fiabamusic e con l’Opera Universitaria di Trento. Una programmazione di assoluta qualità rivolta alle nuove generazioni, che ospiterà alcuni dei protagonisti del panorama musicale nazionale indipendente.

Il primo di tre appuntamenti in calendario è quello di giovedì 23 marzo, con l’arrivo sul palco del Teatro SanbàPolis di Trento di SAVANA FUNK feat. WILLIE PEYOTE. Un esordio con il botto, cui faranno seguito altri due concerti nei mesi di aprile e maggio.

Per la prima volta in tour insieme: Savana Funk e Willie Peyote condividono l’amore per il groove, l’attenzione ai temi sociali e la certezza di esibizioni esplosive. Un live che vedrà il meglio di entrambi i repertori fondersi in modo sorprendente: afrobeat e barre sabaude, groove cattivi e melodie arabeggianti. Un viaggio che nasce con quella flava old-school, oggi necessaria più che mai, e approda al groove tribale che fa da collante a canzoni e riff senza nazionalità.

Dopo due anni di assenza, il SanbàClub è dunque pronto a tornare, rafforzando così la collaborazione con l’Opera Universitaria di Trento. Una collaborazione intensa e particolarmente fruttuosa, che ha fin qui visto i due enti dialogare nella realizzazione di importanti manifestazioni quali Suoni Universitari, Trento e Lode, l’Ateneo Dei Racconti, e che in questa occasione vedrà anche la partecipazione del vincitore di Suoni Universitari 2022, NICK PETRICCI. Il 23 marzo il giovane musicista rivano salirà così sul palco del Teatro SanbàPolis (ore 21) insieme alla sua band per aprire il concerto di Savana Funk feat. Willie Peyote.

Un traguardo importante che soddisfa ampiamente il direttore del Centro S. Chiara, Massimo Ongaro, e la presidente di Opera Universitaria, Maria Laura Frigotto.

«Siamo felici di questa collaborazione tra Opera Universitaria ed il Centro Servizi Culturali Santa Chiara che ci consente, ormai da diversi anni, di dare una cornice prestigiosa alle nostre iniziative, grazie al supporto di competenze e professionalità che arricchiscono l’offerta culturale per gli studenti e per tutta la comunità».

«La presenza di Nick Petricci, vincitore del concorso Suoni Universitari, in apertura del concerto – prosegue la presidente Maria Laura Frigotto – rappresenta proprio la possibilità per i nostri studenti di vivere la dimensione culturale della città e diventarne così parte attiva».

