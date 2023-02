Emergenza Turchia, il materiale logistico del Trentino arrivato al porto di Trieste – IL VIDEO

Pubblicità

La colonna mobile della Protezione civile del Trentino è approdata al porto di Trieste, dove in serata salperà il vettore diretto a Mersin, Turchia (qui il video).

I 4 container con il materiale logistico richiesto dal Governo di Ankara sono stati scaricati dai mezzi pesanti partiti stamani alle 5 in punto da Lavis e affidati al Dipartimento nazionale di Protezione civile. L’approdo nella terra ferita dal terremoto del 6 febbraio è previsto fra tre giorni.

I container contengono parte del materiale che compone l’ospedale da campo offerto dal Trentino per affrontare l’emergenza: nello specifico si tratta di tende di diverse dimensioni, 200 brandine, generatori, sistemi di riscaldamento e materiale elettrico. Le attrezzature sanitarie potranno essere eventualmente inviate in Turchia in una fase successiva, qualora la Protezione civile locale lo ritenesse necessario.

