Doppio appuntamento a passo di tango tra Rovereto e Bolzano con la Compagnia Naturalis Labor

La Stagione di danza programmata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara prosegue a passo di tango. Un doppio appuntamento tra Rovereto e Bolzano sulle note della celebre danza popolare argentina, in compagnia della Naturalis Labor, che in questa occasione esplora uno dei testi più conosciuti di Shakespeare attraverso il linguaggio della danza.

Domenica 19 febbraio (ore 20.30) lo spettacolo Othello Tango sarà di scena al Teatro Zandonai di Rovereto, mentre martedì 21 febbraio (ore 20.30) la creazione di Luciano Padovani farà tappa al Teatro Comunale di Bolzano.

Dopo il successo strepitoso di Romeo y Julieta Tango la compagnia Naturalis Labor torna ad esplorare attraverso il linguaggio della danza e del tango Shakespeare in uno dei suoi testi più conosciuti, l’Othello, con un cast di undici danzatori.

Il tango rappresenta da sempre nell’immaginario collettivo la passione, la sensualità. Qui il coreografo Luciano Padovani, con un linguaggio sempre in bilico tra il tango e la danza, ci racconta una storia di amore e di morte. Un lavoro attento con un cast di undici poliedrici danzatori/tangueros, con le scene di Mauro Zocchetta e Gloria Gandini, i costumi di Chiara Defant e le luci di Thomas Heuger.

Per chi poi volesse farsi trascinare in prima persona dalla carica sensuale sprigionata dal tango, al termine di entrambi gli spettacoli partirà una travolgente MILONGA. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per tutti i tangueros e gli amanti del meraviglioso ballo argentino.

La compagnia

Creata nel 1988 da Luciano Padovani, con lo spettacolo Taigà (1989) vince il primo premio al Concorso Internazionale di Coreografia Città di Cagliari. La sede organizzativa e operativa della compagnia è a Vicenza (Italia). Svolge un continuativo lavoro di ricerca sulla danza contemporanea, sul tango e sui nuovi linguaggi della danza.

Progetta e realizza spettacoli ed eventi unici avvalendosi di collaborazioni con realtà nazionali quali Teatro Olimpico di Vicenza, Festival Oriente Occidente, Operaestate Festival, AbanoDanza, Pergine Spettacolo Aperto, Festival d’Autunno, Segni Barocchi, Concerti in Villa, Festival Lunatica, MilanoOltre. Realizza tournèes in Italia e in Europa. È riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura (dal 1997), dalla Regione Veneto, Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza. Promuove rassegne e festival tra questi il festival Visioni di Danza.