Differenziata: a Riva del Garda dal 27 il nuovo sistema porta a porta

Dal 27 marzo spariranno i cassonetti stradali e partirà il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. Si tratta di un passo importante nella prospettiva di adeguare il nostro stile di vita a un modello di sostenibilità ambientale che si è reso necessario e impellente.

Gli obiettivi concreti sono una migliore qualità dei rifiuti e una riduzione dei rifiuti indifferenziati; il contenimento dei costi di smaltimento dei rifiuti attraverso la migliore valorizzazione dei materiali; e la migliore pulizia delle strade e dei marciapiedi, liberando spazi pubblici dai cassonetti stradali.

Cosa cambia dal 27 marzo? – Sarà avviato il servizio di raccolta rifiuti porta a porta per tutte le utenze, a eccezione di quelle del centro storico di Riva del Garda e di quelle situate in zone non servite, il cui conferimento avverrà mediante isole stradali ad accesso controllato (per mezzo di tessera). Contestualmente all’avvio dei nuovi servizi saranno rimossi isole ecologiche e cassonetti stradali.

La collaborazione di tutti è indispensabile – Il passaggio al nuovo sistema porterà concreti risultati positivi per la collettività, tuttavia si tratterà certamente di un passaggio complesso e non privo di difficoltà. Da parte sua l’amministrazione comunale metterà il massimo impegno per intervenire di fronte ai problemi puntuali, al fine di migliorare costantemente la qualità del servizio. Tale ambiziosa sfida richiede tuttavia anche la collaborazione di tutti, consapevoli che l’obiettivo finale sia garantire un futuro sostenibile al nostro meraviglioso territorio e alle future generazioni.

I kit di raccolta – Ogni utenza deve ritirare il kit di raccolta dal 28 febbraio al 25 marzo all’info-point in via Baltera n. 1 (Centro di raccolta dei materiali, aperto dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 17.30, domenica e lunedì chiuso), come specificato nella lettera giunta o in arrivo al proprio domicilio. Il kit è di quattro tipi: per il centro storico, per le case singole, per i condomìni grandi e per i condomìni piccoli.

Il kit consiste:

● per il centro storico di Riva del Garda nella tessera personale, nel kit-umido (biopattumiera “sottolavello” e dotazione di sacchetti di carta da 10 litri) e nel riciclabolario con materiale informativo);

● per le case singole, in tre mastelli per secco e riciclabili (carta e vetro), nella dotazione di sacchi per gli imballaggi leggeri, nel kit-umido (biopattumiera “sottolavello” e dotazione di sacchetti di carta da 10 litri) e nel riciclabolario con materiale informativo;

● per i condomini grandi nella dotazione di sacchi per gli imballaggi leggeri, nel kit-umido (biopattumiera “sottolavello” e dotazione di sacchetti di carta da 10 litri) e nel riciclabolario con materiale informativo;

● per i condomini piccoli, nel mastello per il secco residuo, nella dotazione di sacchi per gli imballaggi leggeri, nel kit-umido (biopattumiera “sottolavello” e dotazione di sacchetti di carta da 10 litri) e nel riciclabolario con materiale informativo.

NB: per le utenze considerate condomìni (grandi e piccoli) i cassonetti saranno consegnati a domicilio; saranno poi da tenere sul suolo privato come previsto dal regolamento comunale.

Ritiro del kit – Il ritiro del kit va effettuato il giorno indicato in base al proprio cognome, portando con sé la lettera ricevuta per posta (per la lettura del codice a barre identificativo). È possibile delegare qualcun altro semplicemente consegnandogli la lettera. Chi ha difficoltà di spostamento (persone anziane e con disabilità) può chiedere la consegna a domicilio del kit, telefonando al numero 340 0964994 (da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16).

Chi non riuscisse a ritirare il kit nel giorno stabilito, dopo il 25 marzo dovrà telefonare al numero verde 800 688645 per conoscere le modalità di ritiro.

Il kit va ritirato solo nel giorno indicato sotto, secondo le tre lettere iniziali del cognome: Martedì 28 febbraio da ABA a BAJ. Mercoledì 1° marzo da BAL a BES. Giovedì 2 marzo da BET a BRE. Venerdì 3 marzo da BRI a CATO. Sabato 4 marzo da CATT a COR. Martedì 7 marzo da COS a DIA. Mercoledì 8 marzo da DIB a FLO. Giovedì 9 marzo da FOG a GIR. Venerdì 10 marzo da GIU a JOV. Sabato 11 marzo da JUN a LUZ. Martedì 14 marzo da MAB a MAT. Mercoledì 15 marzo da MAU a MORA. Giovedì 16 marzo da MORE a PAR. Venerdì 17 marzo da PAS a POJ. Sabato 18 marzo da POL a RIO. Martedì 21 marzo da RIS a SCH. Mercoledì 22 marzo da SCI a TAR. Giovedì 23 marzo da TAS a TRE. Venerdì 24 marzo da TRI a WYR. Sabato 25 marzo da XEK a ZAW.

Gli incontri pubblici – Per illustrare il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta e per rispondere a dubbi e necessità di chiarimenti sono in programma sette incontri pubblici, a Riva del Garda e nelle frazioni, tutti con inizio alle ore 20.30:

● San Tomaso: giovedì 23 febbraio nella sala “Cesare Malossini”

● Campi: mercoledì 1° marzo all’ex scuola materna

● Rione Degasperi: giovedì 2 marzo all’auditorium della scuola Scipio Sighele

● Varone: martedì 7 marzo al centro sociale del Pernone

● Sant’Alessandro: giovedì 9 marzo nella canonica della chiesa dei santi Pietro e Paolo

● Pregasina: mercoledì 15 marzo nella sala ex Acli

● Riva del Garda: giovedì 23 marzo all’auditorium del Conservatorio

Nuove utenze – Sei una nuova utenza o devi chiarire o regolarizzare la tua posizione? Puoi rivolgerti agli operatori di Gestel nella loro sede di Arco in via Santa Caterina 80.

C’è l’app – Per avere tutte le informazioni sulle modalità di raccolta e sulle tipologie di rifiuti, esiste l’app «Idealservice – Rifiuto zero», che si può scaricare gratuitamente negli store.

Il numero verde – Per ogni tipo di informazione è attivo un numero verse, 800 688645, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18.

Per maggiori informazioni

● https://www.altogardaeledro.tn.it

● https://serviziambientali.idealservice.it

