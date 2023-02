Da Urban si paga anche in Crypto: tra tecnologia e innovazione, con lo sguardo verso il futuro

Pubblicità

Da Urban Coffe Lab, sia alle Albere che in centro a Trento che nel nuovo locale a Bolzano, c’è da circa una settimana un nuovo metodo per effettuare i pagamenti.

Da qualche giorno è infatti possibile pagare tramite Crypto (ovvero una moneta digitale creata tramite un sistema di codici e che funziona in modo autonomo, fuori dai tradizionali sistemi bancari).

Per l’occasione, abbiamo avuto modo di scambiare qualche battuta con il titolare e ideatore di Urban, Emanuele Faes.

Come mai hai deciso di iniziare a utilizzare anche questo metodo di pagamento?

“Ho deciso di utilizzare questo metodo per me innovativo per non seguire un trend o una moda passeggera ma per capire e comprendere un mondo nuovo, al più sconosciuto da tutti, o conosciuto per vicende non positive o comunque molte persone vedono il mondo Crypto come oscuro e pericoloso. Invece, come tutti i settori, è una strada da conoscere, da studiare e da imparare.

Perché io credo che prima di parlare sempre meglio informarsi bene nei canali giusti.

Perciò, tornando alla domanda, perché no? Ho studiato il settore e capito che può essere un ottima opportunità per accettare e iniziare a utilizzare una tecnologia ancora tutta da scoprire!”

Come mai hai deciso di fare tu il primo passo in città?

“Sono consapevole che é ancora troppo presto però sono altrettanto sicuro che se nessuno fa il primo passo non cambierà mai nulla, così qui così come in tutti gli ambiti.

Ognuno deve provare a mettersi in gioco e testare nuovi metodi. Sono sempre stato alla ricerca di novità e di idee innovative. Cerco di avere uno sguardo al futuro, e la distanza la decidiamo noi.”