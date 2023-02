Violento frontale tra un’auto e un camion, 57 enne grave in ospedale

Pubblicità

Pubblicità



Violento frontale tra un’auto e un mezzo pesante in Valsugana: l’incidente è avvenuto lungo la strada statale 47 nella mattinata di oggi, mercoledì 15 febbraio, pochi minuti prima delle 11:00 nel comune di Levico Terme all’altezza di Campiello di Levico.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una vettura che procedeva in direzione Bassano con a bordo un uomo di 57 anni avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi frontalmente contro un mezzo pesante.

Sul posto, per prestare i primi soccorsi alle persone rimaste coinvolte, sono arrivati i sanitari con tre ambulanze ed il supporto dell’auto sanitaria.

Per estrarre l’automobilista rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Levico Terme che hanno dovuto utilizzare le pinze idrauliche.

A ricostruire la dinamica sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Borgo supportati dai colleghi della polizia locale dell’alta Valsugana e Bernstol e la Guardia di Finanza che hanno dovuto deviare il traffico rimasto bloccato in entrambe le corsie.

I sanitari, dopo aver stabilizzato il 57 enne, lo hanno trasportato in codice rosso al Santa Chiara di Trento. Anche l’autista del tir è stato condotto in ospedale a Trento per i dovuti controlli.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità