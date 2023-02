Sanremo, il Festival dell’indecenza – “Restiamo Liberi”, la rubrica settimana di Pro Vita & Famiglia

Pubblicità

Nuovo appuntamento con “Restiamo Liberi”, la rubrica settimane di Pro Vita & Famiglia che va in onda ogni lunedì a mezzogiorno, a cura di Jacopo Coghe, portavoce della Onlus.

Un appuntamento per ribadire quanto, purtroppo, le libertà di espressione e pensiero siano oggi costantemente sotto attacco. Nella puntata di oggi – la quindicesima della rubrica – si è parlato del Festival di Sanremo che si è concluso sabato scorso.

Una kermesse che definire ideologica e propagandistica è poco: dal bacio gay tra Rosa Chemical e Fedez al rapporto sessuale mimato tra i due; dalla richiesta di legalizzazione della Cannabis di J-Ax sempre con Fedez fino ai messaggio pro-aborto della moglie di quest’ultimo, l’influencer Chiara Ferragni.

Per non parlare poi di Elodie e del suo messaggio pre-festival “voglio essere put**ana dalla prima all’ultima serata” e delle dichiarazioni choc del conduttore Amadeus che, in conferenza stampa, ha dichiarato che è giusto che la televisione educhi i bambini e insegni loro che “un uomo può amare un altro uomo e una donna può amare un’altra donna”.

Prossimo appuntamento con la rubrica “Restiamo Liberi” lunedì 20 febbraio

VEDI QUI LA PUNTATA DI OGGI!

