Ruby ter, Silvio Berlusconi e tutti gli altri assolti perché il «fatto non sussiste»

Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter. Sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori, i 29 imputati del processo milanese sul caso Ruby ter. «Sono stato finalmente assolto dopo più di undici anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili, perché ho avuto la fortuna di essere giudicato da Magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali e corretti di fronte alle accuse infondate che mi erano state rivolte» –queste le prime parole del cavaliere dopo la sentenza

Oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula “perchè il fatto non sussiste“, hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.

Col dispositivo letto dai giudici Tremolada-Gallina-Pucci della settima penale di Milano, dopo poco più di due ore di camera di consiglio e oltre 6 anni di processo, sono crollate le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.

Accuse cancellate per Berlusconi, imputato per corruzione e per cui la Procura aveva chiesto 6 anni di reclusione e oltre 10 milioni di euro di confisca, e per gran parte degli altri 28 imputati, tra cui, tra gli altri, Karima, le cosiddette ‘ex olgettine’, una ventina in tutto, l’ex legale di Ruby, l’avvocato Luca Giuliante, e Luca Risso, ex compagno della giovane marocchina che era imputato per riciclaggio.

Tutti assolti dalle accuse, ha stabilito il Tribunale, “perché il fatto non sussiste“. Prescritte, invece, solo poche imputazioni: una calunnia che era contestata a Roberta Bonasia (nei confronti di Ambra Battilana) e le presunte false testimonianze imputate a Simonetta Losi, moglie del pianista di Arcore, e Maria Rosaria Rossi, ex senatrice ed ex fedelissima del Cavaliere.

Nessuna confisca ovviamente e anzi il dissequestro delle somme in contanti sequestrate durante le indagini. La Procura aveva chiesto condanne a pene in totale per circa 100 anni per 28 dei 29 imputati.

«Un’amara soddisfazione per l’ennesima assoluzione del presidente Silvio Berlusconi nel processo Rubyter. Chiediamo la calendarizzazione di quella commissione d’inchiesta sull’uso politico della magistratura che vuole fare chiarezza su 25 anni di lotte giudiziarie che nulla avevano a che vedere con il merito, ma che sono state usate come scontro politico. Mai più persecuzioni giudiziarie» – Così il capogruppo di Forza Italia Alessandro Cattaneo.

Maurizio Gasparri: «Accanto alla gioia per l’assoluzione, resta l’indignazione per un uso politico della giustizia che in troppe occasioni si è abbattuto contro Silvio Berlusconi per volontà di contrasto alla libera espressione del voto degli italiani. Questa vicenda non può finire qui, con l’assoluzione tardiva, giustissima ed inevitabile di Silvio Berlusconi. Chi ha sbagliato dovrà rendere conto e ragione del proprio comportamento. Qui non ci vuole solo una riforma della giustizia, occorre salvaguardare tutte le strutture giudiziarie dal rischio di infiltrazioni politiche che potrebbero alterare la separazione dei poteri e anche il funzionamento delle istituzioni giudiziarie, che devono garantire il diritto e che non devono essere usate come arma impropria di lotta politica».