Ossana e Pellizzano s’illuminano di meno

Pubblicità

Pubblicità



Il 16 febbraio ricorre la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

E anche quest’anno i Comuni di Ossana e Pellizzano aderiscono all’iniziativa “M’illumino di Meno” spegnendo l’illuminazione pubblica dalle 19:00 alle 20:00 nella giornata di domani, giovedì 16 febbraio.

La proposta nasce da Rai Radio2, con il programma Caterpillar, che annualmente dal 2005 organizza questa manifestazione per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005, quando, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente.

Un silenzio energetico simbolico: quel semplice gesto di spegnimento della luce deve essere accompagnato da altre azioni che contribuiscono a una radicale transizione energetica, nella consapevolezza che il pianeta sta vivendo una drammatica emergenza ambientale e una tragica crisi energetica.

Negli anni la comunità energetica è cresciuta e sono state proposte numerose azioni condivise riunite in un decalogo.

Pubblicità Pubblicità



Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.milluminodimeno.rai.it

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità