Microsoft dice addio ad Internet Explorer, fine della leggendaria pagina web

Da oggi un pezzo di storia si chiude. È arrivata la fine di Internet Explorer, storico programma per navigare su Internet lanciato nel 1995. Esattamente ieri, 14 febbraio dopo ben 28 anni questa leggendaria pagina di storia del web scompare definitivamente, lasciando il posto ad un nuovo capitolo.

Di fatto, Microsoft ha disabilitato Internet Explorer: cliccando sull’icona, il software non si avvierà, reindirizzando l’utente ad una schermata diversa che propone l’utilizzo di Edge. Edge sarebbe il nuovo programma che andrà a sostituire il vecchio Internet Explorer (rilasciato nel 2015).

La fine di Internet Explorer era già stata annunciata da Microsoft lo scorso giugno, quando l’azienda aveva dichiarato che il software sarebbe stato ritirato.

Lanciato quasi 28 anni fa, Internet Explorer ha raggiunto l’apice della popolarità nel 2004, quando ha conquistato una quota di mercato del 94%, in un momento storico in cui nascevano alternative come Firefox di Mozilla o Safari di Apple.

Ad oggi, il programma per la navigazione Edge, che prende il posto di Explorer, dovrà inevitabilmente concorrere con Google Chrome. Secondo Microsoft, Edge offre “un’esperienza Web più veloce, più sicura e più moderna rispetto a Internet Explorer”.

