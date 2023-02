In Piana Rotaliana si assumono due agenti di Polizia Locale

Pubblicità

AAA aspiranti agenti di Polizia Locale cercansi.

In Piana Rotaliana è stati infatti indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato nella figura professionale di agente di Polizia Locale.

Un posto riguarda il Comune di Mezzocorona (36 ore settimanali), l’altro il Comune di San Michele all’Adige (sempre 36 ore settimanali).

Il servizio di polizia locale è gestito in modo associato tra i Comuni di Mezzolombardo (capofila), Mezzocorona, San Michele all’Adige e Roverè della Luna. I dipendenti assunti dai comuni non capofila saranno assegnati in comando al Comune di Mezzolombardo (capofila gestione associata) e saranno chiamati a svolgere servizio in tutto il territorio di competenza del Servizio Associato di Polizia Locale Rotaliana.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire all’ufficio personale del Comune di Mezzocorona (Piazza della Chiesa 1, 38016 Mezzocorona) apposita domanda, unitamente a tutti i documenti prescritti, entro le ore 12.00 del 17 marzo 2023.

Per chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio personale (0461.608115 oppure 0461.608124; e-mail [email protected]).

Il bando completo è disponibile sul sito comunale www.comune.mezzocorona.tn.it

