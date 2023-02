Il trionfo del Centrodestra: ora governa 15 regioni su 19

Gli elettori italiani non sono del tutto babbei. Per 10 anni hanno sopportato 7 governi di fila non eletti direttamente dai cittadini e quando finalmente hanno potuto “democraticamente” esprimente la loro preferenza i castelli di cristallo della sinistra sono stati spazzati via all’istante.

In questi governi giudicati dai più «abusivi», seppur sostenuti da una costituzione che riporta chiaramente che la nostra democrazia è espressione del parlamento e che quindi la decisione di quest’ultimo è di fatto legge.

A rafforzare lo status di “non eletto”, ovviamente, c’era anche il fatto che un certo premier in questione, salito a palazzo Chigi due volte con due casacche diverse, non fosse nemmeno parlamentare. Insomma, negli ultimi anni ne abbiamo viste di tutti i colori: gente che voleva aprire il parlamento come una scatoletta di tonno, premier che senza batter ciglio si sono schierati prima a destra e poi a sinistra, insulti, «quelli di Bibbiano», fughe dai partiti, improbabili alleanza, voltagabbana, e chi più ne ha più ne metta.

La sovranità appartiene ancora al popolo? Così dovrebbe essere. Il succedersi in modo così ripetitivo di governi non eletti fa però riflettere e non può essere ritenuta frutto solo di normali incidenti di percorso della democrazia.

Tant’è che quanto gli italiani sono stati chiamati al voto, e per ben due volte di fila, (25 settembre 2022 e il 12/13 febbraio) non c’è stata partita. E questo penso abbia un profondo significato.

Il test elettorale in Lombardia e in Lazio è una tagliando positivo fatto all’azione dell’esecutivo guidato dalla presidente di Fratelli d’Italia che dopo quasi quattro mesi dal suo insediamento ridisegna nuovamente la mappa delle amministrazioni d’Italia. Oggi 15 regioni su 19 i Italia sono governate dal centrodestra.

L’attuale maggioranza governa in Lazio, Lombardia, Trentino, Veneto, Piemonte, Liguria, Marche, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Molise, in queste due regioni, come in Trentino si andrà al voto nel 2023.

Alla sinistra rimangono soltanto le “briciole”, cioè Emilia Romagna, Toscana, Campania e Puglia e le polemiche. Fontana infatti vince in Lombardia dopo essere stato linciato dai media di sinistra per la lotta contro il Covid, mentre Rocca trionfa in Lazio, regione al primo posto come copertura vaccinale. Strano no? Direi di no perché i cittadini probabilmente ascoltano e leggono poco i giornali della sinistra, e se lo fanno li tengono poco in considerazione.

Un governo così coeso, di ampio consenso e di forte matrice destra – centrico, quindi a difesa del cittadino e dell’economia italiana ha fatto correre le borse, stabilizzato il tanto temuto spread e fatto ritornare al centro dell’Europa la nostra nazione fin troppo timida quando al governo c’era la sinistra. I tanto temuti carroarmati al confine, oppure le squadre con l’olio di ricino nelle strade e l’isolamento in Europa non si sono visti. Ma qualcuno lo aveva davvero pensato?

La coalizione di centrodestra dopo le elezioni di Lazio e Lombadia viaggia con il vento in poppa. Dopo i 12 milioni di voti presi il 25 settembre ne arrivano altri 3 dalle due regioni più popolose d’Italia.

Le opposizioni crollano nuovamente: senza idee, senza proposte politiche e con un grado di arroganza inopportuno vista la situazione. Il Partito Democratico dovrà aggrapparsi disperatamente al voto dei suoi elettori alle primarie del prossimo 26 febbraio nel tentativo di resuscitare. Discorso a parte merita il movimento cinque stelle: non si capisce infatti come il suo segretario posso rimanere in sella ad un partito che dal 33% è crollato al 16% e che nell’ultima tornata elettorale è praticamente sparito.

I primi 117 giorni di governo Meloni dimostrano la solidità dell’esecutivo e la bontà del lavoro svolto all’insegna della concretezza, vedi riforme della giustizia e guerra all’immigrazione selvaggia. E di questi tempi credetemi non è così poco.

A cura di Roberto Conci

