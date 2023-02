Il Comune di Predaia assume nuovi assistenti tecnici

Pubblicità

Il Comune di Predaia ha indetto in data 10/02/2023 una pubblica selezione per esami per l’assunzione a tempo determinato di personale nel profilo professionale di Assistente tecnico.

La pubblica selezione è finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito cui attingere per assunzioni a tempo determinato da assegnare ai Servizi Tecnici del Comune di Predaia, il Servizio Lavori Pubblici (uffici presso la sede di Taio), e il Servizio Edilizia privata ed Urbanistica (uffici presso la sede di Coredo).

L’esigenza dell’Amministrazione è quella di coprire alcuni posti che si renderanno vacanti nei prossimi mesi, e di fornire un supporto aggiuntivo agli uffici comunali per la realizzazione nei prossimi mesi dei progetti del PNRR.

Tra i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, i candidati dovranno essere possesso della patente di guida di categoria B e di un diploma di maturità di geometra o perito industriale o edile, o titolo equipollente.

L’avviso di selezione, che è possibile scaricare unitamente al modello di domanda dall’albo pretorio comunale oppure dalla pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune di Predaia, prevede l’espletamento di un’unica prova orale, sulle materie previste dal bando.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 di venerdì 3 marzo 2023. L’Amministrazione di Predaia cerca persone non necessariamente con esperienza nel settore, ma con conoscenze e competenze tecniche da valorizzare all’interno della struttura comunale, per offrire nuove prospettive a giovani in cerca di impiego, e per dare loro l’opportunità di fare esperienza all’interno di un ente locale.

