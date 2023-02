Euregio, presentate ieri a Casa Moggioli le iniziative 2023 dedicate ai giovani

Pubblicità

Ampia partecipazione del pubblico alla presentazione di ieri a Casa Moggioli, l’ufficio di informazione e coordinamento Euregio di Trento, delle attività dedicate ai giovani, con una panoramica dei progetti rivolta a ragazze, ragazzi e genitori.

L’obiettivo, come sottolineato dalle project manager dell’Euregio, Elisa Bertò e Silvia Ramoser, era quello di condividere con la cittadinanza tutte le iniziative dedicate ai giovani che l’Euregio mette in campo e raccogliere domande, osservazioni ed idee per un continuo sviluppo delle progettualità, anno dopo anno.

Le attività presentate rivestono un ruolo importante per l’ente, per contribuire al superamento delle barriere linguistiche e culturali e all’integrazione tra giovani di diversi territori dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Queste le iniziative presentate:

EuregioSummerCamp – Si svolgerà dal 20 al 27 agosto 2023 a San Valentino – Brentonico (in Trentino) e si rivolge a giovani nati nel 2009/2010/2011 (solo per il Tirolo anche i nati nel 2008, fino al 01/9/2008). Le iscrizioni si sono aperte oggi, 15 febbraio 2023 alle ore 9.00, sul sito www.euregio.info/it/summercamp.

EuregioSportCamp – Dal 16 al 23 luglio 2023 presso l’Istituto Secondario Superiore per lo Sport “Claudia von Medici” a Malles, in Alto Adige, sarà la volta di una settimana all’insegna dello sport. L’iniziativa si rivolge a giovani nati nel 2009/2010/2011. Le iscrizioni si apriranno il giorno 27 marzo 2023.

EuregioMusicCamp – Si terrà dal 22 al 30 luglio 2023, a Dobbiaco, in Alto Adige, rivolto a giovani musicisti di talento che andranno a formare l’Orchestra giovanile di fiati dell’Euregio 2023. Le iscrizioni sono già aperte a questo link: www.euregio.info/it/musiccamp

Alla fine si terranno dei concerti in tutti e tre i territori rivolti alla cittadinanza. Quest’anno quello in Alto Adige sarà compreso nelle settimane musicali Gustav Mahler.

Festival della gioventù dell’Euregio – Un’occasione per partecipare a workshop interattivi ed un programma variegato attorno ad un tema specifico, con tanti input da parte di esperti per sviluppare interessi che contribuiscono alla formazione dei giovani. Quest’anno si svolgerà dal 4 al 7 ottobre 2023 in Val Badia e la proposta si rivolge ai giovani tra i 16 e i 19 anni. Il tema, in via di definizione, avrà un forte legame con il mondo e la cultura ladina. Le iscrizioni inizieranno il 31 marzo 2023.

