Doppio incidente in serata: coinvolte due auto e due cervi

Doppio incidente in Val di Sole a Commenzadura: nella serata di ieri, sono stati segnalati ben due incidenti dalla dinamica pressoché identica.

Il primo incidente – che ha visto coinvolta un’auto ed un cervo – è avvenuto nei pressi del laghetto della pesca sportiva a Mastellina mentre il secondo – con la stessa dinamica – è avvenuto a poca distanza, nei pressi del bivio per Deggiano.

In entrambi gli incidenti non ci sono stati feriti, tuttavia in seguito al primo incidente è deceduto uno dei due cervi. Sul luogo, a sistemare e mettere in sicurezza l’area, sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Commezzadura.

