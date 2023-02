Danneggiamenti presso le Albere, stavolta i ragazzini non la fanno franca

Pubblicità

I fatti risalgono alla fine di dicembre 2022 e dopo un’attenta e scrupolosa indagine da parte del Security manager e responsabile della sicurezza del quartiere «Le Albere» Vincenzo Circosta (nella foto) e il nucleo dei Carabinieri di Trento è stata depositata una denuncia di danneggiamento.

Purtroppo i protagonisti in negativo sono una dozzina di ragazzini minorenni che per puro divertimento hanno pensato bene prima di prendere in giro gli uomini della vigilanza, molestando anche i residenti del quartiere, per poi terminare le loro scorribande danneggiando una delle plafoniere dell’illuminazione nel vialetto denominato «Passaggio Sebesta». I danni ammontano a 300 euro, quindi nulla di trascendentale per carità.

Per la baby gang dei ragazzini in erba però i problemi sono cominciati fin da subito. In primo luogo nel punto dove sono stati arrecati i danni era installata una videocamera di sorveglianza che ha ripreso tutta la scena e poi dopo l’intervento degli uomini della sicurezza nel fuggi fuggi generale uno dei vandali è stato acciuffato.

Portato nella «control room» del quartiere il ragazzino è stato subito raggiunto dai carabinieri che hanno fatto intervenire il padre che fin da subito invece che difendere il figlio si è dimostrato collaborativo chiedendo subito di risarcire di danni. Cosa non scontata di questi tempi.

La perspicacia e l’intraprendenza di Vincenzo Circosta portava al riconoscimento ad uno ad uno di tutti i partecipanti ai danneggiamenti. Mancava solo il capo che era colui che aveva commesso materialmente il vandalismo. Dalle testimonianze il security manager risaliva a lui attraverso il suo profilo social. Dopodichè denunciava tutto ai carabinieri di Trento.

Il gruppo di ragazzini in questa fase sono sentiti uno alla volta dai Carabinieri di Mattarello insieme ai genitori. Più genitori hanno confermato comunque l’intenzione di risarcire il danno.

Quanto successo è anche l’occasione per certificare i risultati operativi finora ottenuti al Quartiere Le Albere che non sono occasionali, infatti per conseguire un buon risultato in ambito Security è necessario realizzare in primis un minuzioso progetto di Sicurezza curato da Professionisti della Sicurezza Certificati, dotati di precise conoscenze e abilità, mediante l’analisi multidisciplinare e la valutazione di tutti possibili rischi di natura antropica, sulla base delle peculiari competenze materie di: Crisis Management; Risk Analysis; Emergency Planning; Personnel Security; Physical Security; Protection of Sensitive Information; Loss Prevention & Asset Protection; Investigations; Legal Aspects.

Discipline che consentono di prevenire rischi e ripristinare eventuali danni derivanti da azioni illecite e iniziative dolose. La prevenzione è l’insieme di azioni finalizzate a impedire o ridurre il rischio di natura antropica, ossia la probabilità che si verifichino eventi non desiderati.

«L’attività prevede un’accurata analisi e successiva valutazione dei rischi e dei pericoli di origine criminosa effettuate all’interno degli obiettivi esaminati, con particolare attenzione ai rischi collegati a: furti, aggressioni/rapine, illeciti accessi, minacce provenienti dall’esterno, tentati incendi dolosi, azioni dimostrative e ad atti vandalici commessi dalla criminalità comune ovvero mirati ad azioni di manifestanti, nel corso di scioperi e/o tumulti socio-politici, oppure ancora collegati alle minacce terroristiche pervenute da parte di estremisti di matrice politico-religiosa» – ci spiega Vincenzo Circosta.

«A seguito della suddetta analisi – aggiunge il security manager – vengono attivati i necessari interventi migliorativi riguardanti le misure messe in atto o da attuare, finalizzate a ridurre la probabilità dell’accadimento dell’evento criminoso e, ove ciò non bastasse, alla riduzione dei rischi che possono generare danni a persone e cose. Periodicamente, il programma di lavoro viene analizzato seguendo il metodo del ciclo di Deming, un modello di miglioramento continuo della qualità che consiste in una sequenza logica di quattro fasi chiave: Plan, ovvero la pianificazione; Do, ovvero l’esecuzione; Check, ossia il test ed il controllo e Act, cioè l’azione»

A riguardo negli ultimi 6 mesi nel quartiere le Albere non c’è stato nessun furto e sono stati riscontrati solo 7 piccoli danneggiamenti. «In collaborazione con le forze dell’ordine, sempre molto collaborative sul territorio – conclude Circosta – siamo riusciti ad allontanare un baby gang che aveva “occupato” un locale food dopo un assiduo lavoro fatto anche di analisi socio-criminologiche, intervenendo sui singoli soggetti, utilizzando moderne tecnologie e metodi operativi collaudati, in strettissima collaborazione con le forze dell’ordine e i commercianti».