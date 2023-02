Blitz della Polizia: saranno espulsi i 5 giovani tunisini identificati ieri

Pubblicità

All’alba di ieri – martedì 14 febbraio 2023 – il personale del commissariato di polizia di Rovereto, della polizia locale e del reparto prevenzione crimine ha ispezionato alcune strutture in disuso situate in via del Brennero a Rovereto.

Nel corso dell’operazione sono stati identificati cinque giovani ragazzi di origine tunisina che avevano alle spalle vari precedenti.

L’ufficio immigrazione della Questura di Trento – dopo i dovuti accertamenti del caso – ha quindi emesso cinque espulsioni nei confronti dei fermati. Tre di questi sono stati poi accompagnati in un Cpr per il rimpatrio.

