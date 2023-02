A Ton e a Denno tanti appuntamenti di Carnevale

Pubblicità

Si torna finalmente a festeggiare il Carnevale anche in Val di Non. Tra i tanti appuntamenti che animeranno in questi giorni i paesi nonesi ve ne sono diversi a Ton e a Denno.

CARNEVALE A TON – Domani, giovedì 16 febbraio, la palestra delle scuole elementari in Piazza Guardi ospiterà l’evento “Zobia sgnocolà”, organizzato da Sat, Gruppo Alpini e 3P con la collaborazione del Comune e della rinata Pro Loco di Ton.

Ci saranno un gustoso pranzo a base di gnocchi di patate al pomodoro, bistecca con fagioli borlotti e merenda di metà mattina con wurstel e brodo di carne. Per i più piccoli il divertimento sarà assicurato dal trucca bimbi e alcuni giochi nel pomeriggio, il tutto accompagnato da una ricca lotteria e dagli immancabili grostoli.

Durante la manifestazione sarà inoltre allestito uno stand dove si raccoglieranno delle offerte a favore dell’Associazione Trentina Fibrosi Cistica Odv.

Sabato 18 febbraio si festeggerà poi a Masi di Vigo, grazie all’organizzazione dell’Usam Baitona, domenica 19 febbraio a Bastianelli (organizza il Comitato Bastianelli) e martedì 21 febbraio a Toss (3P Toss in cabina di regia).

Martedì pomeriggio alle 16 al teatro comunale di Vigo di Ton andrà anche in scena lo spettacolo di Carnevale della Filodrammatica di Ton intitolato “Varietà”. Ingresso gratuito.

CARNEVALE A DENNO – Anche a Denno è tutto pronto per festeggiare Carnevale.

Sabato 18 febbraio l’appuntamento è a partire dalle 10.30 con la sfilata mascherata e poi la pasta in piazza per tutti. A partire dalle 15, poi, nella caserma dei Vigili del Fuoco andrà in scena l’evento “Carnival on fire” con musica a cura di Roby Rebel, the Skeletons e a seguire dj set con Sidigy. Organizza il Comitato Carnevale in collaborazione con le associazioni del paese.

Per i bambini l’appuntamento è fissato a lunedì 20 febbraio con ritrovo in oratorio dalle 14 alle 17 per il “Disco Bubble Show Carnevale” con Trucchetta & Palloncio: ci saranno bolle di sapone giganti, balli, la sfilata delle mascherine e il lancio delle caramelle.

Il pomeriggio si concluderà con lo zucchero filato e le sculture di palloncini.

Organizza la Pro Loco in collaborazione con l’Oratorio e il Centro “Il Kosmo” (Cooperativa Kaleidoscopio).