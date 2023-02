San Valentino: Me vojo bene assaje

E così è S. Valentino, e come ogni anno si porta dietro il meglio e il peggio di questa ricorrenza: l’aspetto consumistico, le banalità sull’Amore, le dissertazioni filosofiche e religiose con o senza sugo e arrosto. Comunque la si metta il rischio di cadere nelle ovvietà e déjà-vu è altissimo.

Si può rivoltare la frittata cercando di parlare dei mille aspetti dell’amore, ad esempio partendo da quello più di tendenza tra i soloni, chi odia il mondo o di chi va perennemente in bianco: l’aspetto scientifico. È solo chimica?

Sarà, ma se la buttiamo sulla nuda scienza tanto vale non arrestare più nessuno, allora anche la delinquenza è tutta chimica.

Del mondo non si sa ancora quasi nulla e più si scopre più si affacciano i misteri (il motto degli alchimisti recita: la scienza senza magia non è scienza, la magia senza la scienza non è magia) ma intimamente tutti speriamo che innamorarsi sia un fatto di cuore, di anima e di pensiero. I sensi servono solo a veicolare il desiderio, il trasporto.

L’essenza dell’amore può essere ben rappresentata da una serie televisiva imperdibile, perché piacerebbe (lucciconi annessi) anche ad un killer della Wagner: “Mare Fuori”.

Contiene amori adolescenziali, amori impossibili, amori adulti, amori filiali, amori fraterni, amori malati e maledetti, amori lgtb (accennati o sottintesi), un crogiolo di tensioni affettive dentro le mura di un carcere minorile. Ma su tutto l’insegnamento recita: amate per primi voi stessi.

L’amore per se stessi è spesso frainteso col narcisismo, o col salutismo estremo, ma in realtà è la consapevolezza di sé in modo positivo, per poi organizzarla per gli altri e quando capita destinarla ad uso esclusivo di chi vi fa scattare la scintilla.

Imparare ad amare se stessi è spesso l’arrivo di un percorso difficile e doloroso dove devi guardarti dentro fino in fondo. Per questo devi avere coraggio, perchè dentro di noi c’è sempre qualcosa di brutto da scoprire. Ma quando succede scopriamo molto di noi stessi, la consapevolezza dei nostri errori, l’empatia, l’equilibrio in tutto, anche e soprattutto in amore dove l’energia deve sempre essere in perfetto bilico. E guai se così non fosse.

Tanti hanno nostalgia di com’erano quando si leggevano positivi e ora temono di non essere più in grado di mandare un segnale di risposta ad un’attrazione, spesso perché la personalità divenuta negativa per qualche motivo prevale su quella di quando ci si sentiva “anime belle”.

Ma non è così, la manifestazione di un’anima bella, anche se è latente, non scompare mai. Pur se cieco l’amore la fa riaffiorare illuminata il più possibile. Certo, magari più matura, consapevole, senza le rane nello stomaco per intenderci. Ma l’atto nascente, quello sì, sempre. Leggere Alberoni per capirlo bene e del tutto.

Amare sé stessi è un atto difficile e coraggioso che precede l’amare il prossimo. Il Vangelo come sempre ha ragione: come te stesso puoi amare anche il prossimo (oggi inteso solo prossimità fisica).

Ma il miglior modo di raccontare l’amore lo fa il biblico Cantico dei Cantici, il cui testo integrale dovrebbe essere reso obbligatorio a scuola al pari della Divina Commedia.

Regalate il Cantico dei Cantici ad una persona di cui siete innamorati o che vi piace ma non sapete ancora cos’è. È meglio di mille mazzi di rose rosse, cioccolatini compresi.

A cura di Roberto Conci