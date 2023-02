Pubblicità

Arriva un questionario per raccogliere le esigenze delle famiglie della Bassa Val di Non.

“7×7 ComunInsieme” è un Tavolo di Lavoro composto dagli amministratori comunali di Campodenno, Contà, Denno, Sporminore e Ton e da due referenti di realtà significative per il territorio.

Negli anni ha proposto attività a favore di famiglie, giovani e stranieri, e iniziative aperte a tutta la comunità.

Per il 2023 il Tavolo di Lavoro di “7×7 ComunInsieme” intende concentrarsi su azioni volte al supporto della genitorialità, in particolare ai genitori con figli in fascia 0-6 anni.

Per questo è stata inviata una lettera alle famiglie con l’invito a compilare il questionario scansionando con la fotocamera del proprio smartphone il QR Code, oppure collegandosi al seguente link: https://forms.gle/WoCn7UjF6XsLVfTFA

Per problemi con la compilazione del questionario e per qualsiasi informazione è possibile contattare l’operatrice di “7×7 ComunInsieme” all’indirizzo e-mail [email protected]

