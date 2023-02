71° Trento Film Festival: Lorenzo Mattotti firma il Manifesto

Lorenzo Mattotti vive e lavora a Parigi. Esordisce alla fine degli anni Settanta come autore di fumetti e nei primi anni Ottanta fonda con altri disegnatori il gruppo Valvoline.

Nel 1984 realizza Fuochi, che viene accolto come un evento nel mondo del fumetto e si aggiudica importanti premi internazionali.

Da Incidenti a Stigmate, passando per Il signor Spartaco e Doctor Nefasto, fino alle recenti pubblicazioni per #logosedizioni, Oltremai, Ghirlanda e Blind, il suo lavoro evolve nel segno costante di una grande coerenza e al contempo dell’eclettismo di un artista che sceglie di esplorare continuamente nuovi territori.

Oggi i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo, mentre i suoi disegni appaiono su riviste e quotidiani quali The New Yorker, Le Monde, Das Magazin, Suddeutsche Zeitung, Le nouvel Observateur, Corriere della Sera e la Repubblica. Numerose le esposizioni personali, culminate nella retrospettiva Sconfini e nella mostra Covers for The New Yorker.

Nel maggio 2019 ha presentato con grande successo a Cannes, nella sezione Un Certain Regard, il suo primo lungometraggio animato come autore e regista La famosa invasione degli orsi in Sicilia, ispirato alla favola/apologo di Dino Buzzati.