Zobia Grassa a Lavis: arrivano i carretti

Tutto è pronto a Lavis per la nuova edizione della “Zobia Grassa”, il tradizionale carnevale di Lavis, che quest’anno per la prima volta vedrà la partecipazione dei piccoli carretti artigianali anziché dei grandi carri e la valorizzazione dei costumi e delle maschere artigianali, oltre agli immancabili gruppi mascherati.

L’idea è nata in seno alla Pro Loco lavisana, capofila nell’organizzazione dell’evento patrocinato dal Comune, che ha trovato così un modo per superare i sempre più pressanti limiti imposti dalla burocrazia e, non meno importante, per abbattere i costi, coinvolgendo la comunità con iniziative meno impegnative rispetto ai tradizionali carri, ma non per questo meno scenografiche e divertenti.

Giovedì 16 febbraio 2023, a partire dalle 14:00, sfileranno dunque per Via Roma e via Matteotti ben 11 carretti, una ventina di maschere artigianali e una quindicina di gruppi (da 2 a 90 elementi) per un totale di circa 150 persone coinvolte, per la maggior parte bambini e ragazzi. Collaborerà alla sfilata l’Associazione Lavision.

La festa si aprirà alle 12:00, nel piazzale delle Suore Canossiane, dove il Gruppo Alpini, con il sostegno dell’Associazione U.S. Lavis, darà vita all’immancabile maccheronata. Sempre nello stesso piazzale, fin dal primo pomeriggio, l’Associazione Christmaspiazloret coinvolgerà grandi e piccini con i propri balli di Gruppo, mentre in via Matteotti l’intrattenimento sarà affidato a Simone e Carlotta, con i loro ospiti, e alle esibizioni della Scuola di Danza Ritmomisto.

La premiazione di carretti, gruppi e maschere è prevista per le 15:30 circa, dopo che una giuria di esperti si unirà per assegnare i numerosi riconoscimenti previsti:

IL CARRETTO PIU’ SOSTENIBILE, cioè realizzato il più possibile con materiali di recupero;

IL CARRETTO MEGLIO REALIZZATO, cioè il più curato dal punto di vista progettuale e realizzativo

IL CARRETTO PIU’ ORIGINALE, cioè quello con un soggetto più creativo

IL MIGLIOR CARRETTO (con premi per il 1°, 2°, 3° classificato)

LA MIGLIORE COREOGRAFIA proposta dai gruppi mascherati

IL GRUPPO PIU’ NUMEROSO

LA MASCHERA PIU’ GIOVANE, rispetto agli iscritti al concorso

LA MASCHERA PIU’ ANZIANA, rispetto agli iscritti al concorso

IL COSTUME FAI DA TE PIU’ ORIGINALE (con premi per il 1°, 2°, 3° classificato)

I vincitori riceveranno numerosi prodotti, buoni premio ed esperienza messe a disposizione dagli esercenti di Lavis.

