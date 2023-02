WhatsApp: arriva la nuova funzione per trasformare il vocale in testo

Pubblicità

Pubblicità



La popolare app di messaggistica WhatsApp sta sviluppando una nuova funzionalità che ci consentirà di trascrivere i messaggi audio in testo.

Grazie a questa nuova funzione, coloro che non amano ascoltare i messaggi vocali, oppure che non possono ascoltarli per motivi di lavoro, potranno leggere il contenuto come testo normale.

L’ultima versione beta di WhatsApp per iPhone, infatti, introduce la suddetta funzione di trascrizione per i messaggi audio.

Nello specifico, l’app è ora in grado di identificare ciò che è stato detto nel messaggio per trasformalo in contenuto testuale. Naturalmente, poiché si tratta della prima versione beta, ci sono alcune limitazioni.

Ad esempio, alcune trascrizioni non sono disponibili quando non vengono identificate alcune parole o quando il messaggio vocale è in una lingua diversa da quella impostata per le trascrizioni.

Per quanto riguarda la privacy, tutte le trascrizioni verranno elaborate sul dispositivo e non verranno caricate sui server di WhatsApp o sui server Apple.

Pubblicità Pubblicità



Al momento, la funzione sopracitata è disponibile solo per la versione beta di WhatsApp per iOS e non è chiaro quando sbarcherà anche su Android.

Infine, ricordiamo che Telegram, uno dei principali concorrenti di WhatsApp, offre già la trascrizione audio e video. Tuttavia, la funzione è disponibile solo per gli abbonati Telegram Premium, mentre su WhatsApp la funzione sarà disponibile per tutti.

L’annuncio delle nuove funzioni rappresenta anche l’occasione per ricordare quanto sia popolare questa forma di comunicazione introdotta in WhatsApp nel 2013. Il team di sviluppo conferma che in media ogni giorno vengono inviati tramite WhatsApp 7 miliardi di messaggi vocali. Ma non a tutti piace la comunicazione vocale.