Su Voce24 news l’incredibile storia di Gianenrico Sordo: «Dovevo morire 5 anni fa, ecco come lotto contro il cancro»

L’incredibile storia di Gianenrico Sordo, che ha appassionato tutta Italia, sbarca anche in Televisione. Voce24news, la web tv trentina, in esclusiva ha raccontato la drammatica battaglia dell’imprenditore Valsuganotto contro il cancro.

Gianenrico doveva, secondo i medici, essere morto 5 anni fa. Invece per ora ha vinto la sua battaglia.

Sta bene e corre 10 chilometri ogni due giorni per tenersi ulteriormente in forma. «Ma sono davvero qui? A volte me lo chiedo… » Dice nella lunga intervista Gianenrico. (clicca qui per vedere la trasmissione)

«Non ti accorgi di essere ammalato di cancro, lo scopri quanto è tardi spesso. Per questo è un male subdolo». Gianenrico durante l’intervista faccia a faccia con il nostro Editore Roberto Conci parla della diagnosi tardiva della malattia, delle operazioni, delle dichiarazioni shock di un primario che gli davano pochi mesi di vita, ma anche dell’aiuto che ha dato ad altri malati, «Mi telefonano molte persone ogni settimana che hanno letto la mia storia su La Voce del Trentino chiedendomi consigli. Persone disperate a cui i medici qui a Trento non hanno dato speranza e che invece poi si sono fatti operare in varie eccellenze nazionali e che ora stanno bene» e infine l’apertura del canale You Tube #Iocontroilcancro e il «protocollo Sordo», un nuovo modo di alimentarsi che negli ultimi mesi hanno usato anche grandi medici nella lotta contro il cancro. (clicca qui per vedere la trasmissione)

Ma lui non si è dato per vinto e forse grazie anche al destino ha trovato la persona, il medico giusto che lo ha operato e gli ha salvato la vita. Oggi è un compleanno speciale per lui, sono infatti 5 anni dalla scoperta del cancro: «Dopo 5 anni si ritiene che il paziente sia guarito, nel mio caso l’evoluzione della malattia è più recente, quindi megli attendere fiduciosi»

Nell’intervista Gianenrico ha criticato la sanità, «deve fare di più e subito», e ha parlato anche di una sua possibile candidatura per le provinciali di Ottobre 2023, «vedremo, ho tante idee e voglio salvare più vite possibili». Una puntata da un perdere con dei passaggi suggestivi ma anche emozionanti. La regia a cura di Filippo La Scala. (clicca qui per vedere la trasmissione)

