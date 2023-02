Ogni quanto tempo si deve cambiare l’olio di un’auto?

L’olio è la linfa vitale del motore del vostro veicolo. Assicurarsi che l’olio sia sempre sufficiente è il modo più semplice per evitare guasti catastrofici al motore e gli enormi costi di riparazione che ne conseguono.

I numeri grandi su una bottiglia di olio, come 5W30 o 10w40, si riferiscono alla sua viscosità. È definita vagamente come la “fluidità” dell’olio. In altre parole, un olio sottile ha una bassa viscosità, mentre un olio denso ha una viscosità elevata.

Quindi, ad esempio, la birra ha una bassa viscosità e lo sciroppo d’oro ha un’alta viscosità. Ma non metteteli nel vostro motore… Anche la temperatura ambiente, ovvero il caldo o il freddo che fa fuori, ha un effetto sull’olio motore dell’auto.

Quando fa freddo, l’olio scorre più lentamente, mentre quando fa caldo scorre più rapidamente. Tuttavia, per lubrificare correttamente un motore, l’olio deve essere in grado di scorrere a una velocità costante in un’ampia gamma di temperature.

Questo è particolarmente importante se si guida un veicolo vecchio. Quando il contachilometri di un’auto supera la soglia dei 100.000 chilometri, l’usura del motore può far bruciare piccole quantità di olio a ogni guida.

Queste perdite si accumulano e possono far scendere troppo il livello dell’olio tra un cambio e l’altro. I veicoli con un elevato chilometraggio sono anche più inclini alle perdite d’olio. Entrambi questi problemi giustificano un controllo regolare dell’olio per valutare la frequenza dei rabbocchi.

Controllate l’olio una volta alla settimana per un mese e saprete quanto velocemente si esaurisce, o se si esaurisce del tutto.

Poiché la viscosità dell’olio varia in base alla temperatura, gli oli multigradi sono stati sviluppati per garantire una protezione a diverse temperature. Ecco perché sull’etichetta si trova una dicitura come questa: SAE 5W-30.

Olio motore diesel CASTROL EDGE per competizioni auto con motore a benzina e diesel per le quali il costruttore raccomanda un olio motore corrispondente alla classificazione C3 dell’ACEA e alla classe di viscosità 5W-30 dell’ACEA. Castrol Edge 5W-30 LL è approvato per l’uso in una tecnica che richiede lubrificanti Specifiche VW 504 00.

Il prodotto con le proprietà del titanio forma una pellicola che non è così facile da rompere. Questo film è attentamente, come una coperta di cura, schiaccia i dettagli auto Motore. Il motore risulta essere protetto da e per, fino all’ultimo minuscolo dettaglio.

Gli oli motore Mobil 1 ESP™ full synthetic sono progettati per contribuire a prolungare la vita e a mantenere l’efficienza dei sistemi di emissione dei veicoli sia diesel che a benzina.

Gli oli Mobil 1 ESP sono formulati per essere pienamente compatibili con le autovetture dotate dei più recenti filtri antiparticolato diesel (DPF) o con i convertitori

