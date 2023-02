Oggi è la 13° Giornata internazionale dell’epilessia: anche quest’anno il Nettuno si tinge di viola

Pubblicità

Pubblicità



Oggi, lunedì 13 febbraio ricorre la giornata internazionale dell’epilessia a cui il Comune ha scelto di aderire illuminando di viola, il colore della lotta contro l’epilessia, la fontana del Nettuno.

La giornata, promossa dalla Lega italiana contro l’epilessia – Lice – e dalla Fondazione Lice, vuole sensibilizzare e promuovere la consapevolezza dell’epilessia, evidenziando i problemi che ogni giorno i malati, i loro familiari e assistenti devono affrontare.

Nei Paesi industrializzati infatti l’epilessia colpisce circa 1 persona su 100.

Questa patologia si può verificare in tutte le età, con due picchi di incidenza, uno nei primi anni di vita e l’altro – sempre più elevato – nelle età più avanzate.

Alla base dell’alto tasso di incidenza nel primo anno di vita ci sono soprattutto fattori genetici mentre per gli over 75 la causa risiede nell’aumento di patologie legate all’età quali ictus cerebrale, malattie neurodegenerative, tumori e traumi cranici.

In occasione della giornata, Lice e Fondazione Lice in collaborazione con il Giffoni Film Festival, promuovono il progetto dal titolo “Si va in scena. Storie di Epilessia. Racconti di inclusione della scuola al lavoro”.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità