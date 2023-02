Messa in sicurezza della galleria Crozi 1, stanziati ulteriori 15 milioni di euro

Pubblicità

Pubblicità



Nel primo adeguamento per il Documento di programmazione degli interventi (Dopi) del Dipartimento infrastrutture della Provincia, approvato dalla Giunta provinciale nell’ultima seduta di Giunta, sono state messe a disposizione nuove risorse per la messa in sicurezza della galleria Crozi 1 lungo la statale 47 della Valsugana in direzione Trento-Pergine.

Nello specifico, sono assegnati 15 milioni aggiuntivi per l’opera S-735, la messa in sicurezza della galleria Crozi 1 – primo intervento che passa ad uno stanziamento aggiornato di 26,5 milioni di euro.

“I lavori – spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – si collocano in continuazione con la manutenzione straordinaria su quel tratto di SS47, che ha già visto a compimento la riqualificazione del viadotto. Attraverso queste risorse aggiuntive garantiamo lo sviluppo degli investimenti a favore di una rete di collegamenti più sicura e funzionale sul territorio trentino”.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità