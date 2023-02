Fusione tra Casse Rurali, i dubbi della minoranza del Comune di Novella

Pubblicità

È ormai cosa nota la prossima fusione tra la Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia e quella di Trento.

Nella vicenda, scaturita da una decisione per certi versi inaspettata, intendono vederci un po’ più chiaro i consiglieri di minoranza del Comune di Novella Silvana Angeli, Andrea Iori e Alessandro Rigatti, che il 7 febbraio hanno indirizzato un’interrogazione alla giunta di Novella, a puro scopo informativo e senza alcun fine accusatorio, per chiedere se la Cassa Rurale ha in qualche modo coinvolto l’amministrazione, guidata dal sindaco Donato Preti, in questo importante processo di fusione.

«Siamo perfettamente consci che si tratta della scelta di un ente privato a tutti gli effetti – spiegano i consiglieri – ma siamo anche consapevoli che tale scelta coinvolge direttamente investimenti, risparmi, scelte che ricadono sulla collettività e quindi anche sul territorio del Comune di Novella. L’ente in questione è pertanto libero e responsabile, salvo naturalmente il parere dell’assemblea, nell’adoperarsi per effettuare le scelte che ritiene migliori per i propri associati (crediamo di poterlo dare per scontato), senza voler entrare a gamba tesa nelle vicende che lo riguardano. Ma la nostra riflessione sorge anche e proprio in quanto soci».

I consiglieri di minoranza non nascondono di essersi «sorpresi nell’accogliere questa notizia, dacché l’aspettativa naturale e più logica (dal nostro punto di vista) è quella di veder nascere un istituto di credito che abbia come riferimento territoriale, seppure non esclusivo, quello della Val di Non. La nostra valle ha da sempre puntato e investito sul fare “sistema”. Importanti esempi ne sono il Consorzio Melinda, ma non solo, che ha davvero fatto la differenza anche nella costruzione di una identità di valle sul piano economico, di marketing e turistico. A proposito, vogliamo pure citare il recente caso dell’Azienda per il Turismo Val di Non che si è battuta tanto per vedere riconosciuta la propria indipendenza e autonomia rispetto ad un sistema più ampio che avrebbe dovuto fare riferimento, secondo la normativa provinciale, anche alla Val di Sole».

«La possibilità reale di una Val di Non “contesa” e “divisa” tra due Casse Rurali, in un territorio da sempre unito e fortemente identitario – aggiungono Angeli, Iori e Rigatti – spaventa non poco per le conseguenze che ciò potrebbe avere all’interno del sistema valle, su cui si è investito da sempre, con impegno e con importanti risultati di successo, su più fronti».

I consiglieri temono insomma che vi sia il rischio che si interrompano quegli equilibri che garantiscono omogeneità alla valle.

«È vero che l’attuale Cassa Rurale Val di Non si è già spinta oltre i meri confini geografici nonesi, fondendosi con la Rotaliana e con Giovo – proseguono – ma l’esclusione di un pezzo di valle impedisce di completare il cerchio e di vedere la Val di Non unita anche sotto l’aspetto della gestione del credito, nell’ambito di un sistema cooperativistico che appartiene da tempo immemore alla cultura dei nostri territori».

«Vogliamo sperare (e non abbiamo motivi per pensare il contrario allo stato attuale del dibattito) – concludono i consiglieri – che la direzione diversa che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale in parola ha intrapreso sia dettata da opportunità e convenienza reale nei confronti dei soci e del territorio, e non da logiche di potere o da personalismi che rischierebbero di minare un sistema di valle che, come detto, è solido su molti altri fronti».

I consiglieri hanno dunque chiesto al sindaco di farsi interprete di questi dubbi, convinti che «anche all’interno della giunta vi possano essere legittime preoccupazioni o scetticismi rispetto alla proposta di fusione, e di sollecitare, se lo ritiene opportuno, la Cassa Rurale ad un momento di confronto in cui il CdA possa portare all’attenzione dei soci il cambiamento in atto e le motivazioni che ne sono alla base».