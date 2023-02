Demenza: stanziati 450 mila euro per creare una comunità accogliente

Pubblicità

Pubblicità



Favorire la creazione di comunità accoglienti, amiche delle persone con demenza, per un ambiente sociale inclusivo e accessibile, che consenta a queste persone di partecipare alla vita sociale e mantenere per il maggior tempo possibile la loro autonomia.

I criteri, approvati preliminarmente oggi, disciplinano infatti le modalità per finanziare le iniziative promosse dai territori. Le risorse stanziate dalla Giunta provinciale sono 450.000 euro: 411.000 euro per gli interventi delle Comunità di Valle e 39.000 per le iniziative di rilevanza provinciale.

“Il provvedimento odierno – commenta l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana – si inserisce in un solco di azioni e iniziative volte a migliorare la qualità della vita della persona con demenza e dei suoi familiari e l’appropriatezza e l’efficacia dei servizi loro dedicati ed è un obiettivo specifico previsto dal Piano provinciale demenze della XVI legislatura. Già da alcuni anni i servizi sociali delle Comunità coordinano delle iniziative territoriali di sensibilizzazione sul tema della demenza. I criteri attuativi che oggi abbiamo approvato in via preliminare, sono il frutto di un percorso di costruzione partecipata, promosso dal tavolo provinciale di monitoraggio del Piano provinciale, che ha coinvolto gli stakeholders del territorio, come ovvero le Comunità, i comuni, l’Azienda sanitaria, le Apsp, le cooperative sociali, le Associazioni Alzheimer, e che prende come riferimento le Linee di indirizzo nazionali per la costruzione di vere e proprie comunità amiche delle persone con demenza“, conclude l’assessore Segnana.

Come prevede la normativa provinciale il testo sarà ora oggetto di parere da parte del Consiglio delle autonomie locali e della IV Commissione consiliare. In base ai criteri i beneficiari del finanziamento sono le Comunità di Valle/Territorio Val d’Adige, cui afferiscono le competenze relative ai servizi socio assistenziali e presso le quali è attivo il modulo organizzativo Spazio Argento, funzionale all’organizzazione delle attività connesse al progetto.

Le Comunità potranno presentare la domanda di finanziamento entro il 31/5/2023, una volta che i Criteri verranno approvati in via definitiva, allegando il Piano delle attività da realizzare nel triennio 2023-2025. Saranno accolte anche le domande presentate successivamente al 31/5/2023 con riduzione del finanziamento.

Le risorse complessive, pari a 450.000 euro, sono così suddivise: alle Comunità sono destinati complessivi 411.000 euro, ripartiti in proporzione al numero di residenti alla data del 1° gennaio 2022, mentre le restanti risorse triennali, pari a 39.000 euro, sono destinate alle attività di rilevanza provinciale volte a promuovere il progetto e sostenere i territori nell’attuazione delle iniziative.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità