Dal Trentino agli USA: “se hai voglia di lavorare e costruirti un futuro, qui puoi farlo tranquillamente”

Sono tanti – troppi – i giovani che lasciano l’Italia alla volta di stati esteri.

Tra questi, c’è anche Jacopo Carella, trentino classe 1993 che dalla Vallagarina è arrivato fino agli States dove lavora come Executive Chef in un locale in North Carolina.

Ciao! Come stai? Come e quando sei passato dal Trentino all’America? Che studi hai fatto?

Sto molto bene e sono molto impegnato al momento. Sono appena diventato un Executive Chef in un ristorante a Charleston, in South Carolina.

Ormai sono 7 anni che sono negli USA. Venni qui nell’ottobre del 2016. Poco prima lavoravo in Toscana e tramite un collega ho avuto la possibilità di connettermi con uno chef negli Stati Uniti e da lì è cominciato tutto.

Ho fatto sia L’alberghiero (4 anni) che il turistico aziendale (3 anni), portando a termine tutti gli studi.

La mentalità qui è molto simile e molto diversa allo stesso tempo. Qui – negli USA – ci sono più possibilità e, se paragonata all’Italia, questa nazione è più aperta mentalmente e ci sono meno barriere. Le disponibilità sono multiple e se hai voglia di lavorare e costruirti un futuro, qui puoi farlo tranquillamente.

Come ti trovi? Che obiettivi hai?

Un giorno vorrei avere un ristorante mio, penso sia lo stesso sogno di molti chef. Ma anche il cominciare in attività simile non sarebbe male. Al momento sto provando a costruire un’attività di importazione con un vecchio collega in Italia.

Se non sei impegnato in cucina, cosa ti piace fare?

Come attività alternative, oltre la cucina, mi piace leggere e accrescere la mia conoscenza in generale. Qualsiasi cosa che mi porti a saperne di più su di un argomento di cui sono poco al corrente o comunque di avere qualche conoscenza maggiore riguardo a quel tema.

Mi piacciono le attività sportive o qualsiasi cosa che possa essere fatta all’aperto: camminare, correre, andare in spiaggia… anche la ricerca con il metal detector.

Qual’è stata la più grande difficoltà che hai dovuto affrontare oltreoceano?

La più grande difficoltà penso sia stata il capire i diversi accenti e la diversità dell’americano all’inglese. Molte parole che vengono utilizzate nella Gran Bretagna non vengono utilizzate negli States e viceversa.

Poi la differenza di pensiero. In Italia si pensa molto alla famiglia e alle tradizioni, qui non c’è molto di tutto ciò e la gente è più aperta alle differenze e ad essere differente. Poi come in tutti i paesi che vai, trovi tante varietà di persone.

Come immigrato provi a dare tutto quello che hai per provare a costruire un futuro e a dimostrare che sei il migliore. Quello ti porta lontano (quando riesci ad avere la green card) e ti apre moltissime porte.

Hai lavorato in altre cucine in America o comunque lontano dal Trentino?

Oltre che in Trentino sono riuscito a lavorare in Toscana, Veneto, Brasile, Germania, poi negli USA in Florida, New York, Massachusetts e ora South Carolina.

Quali sono le principali differenze tra la cucina lì e quella in italia?

Il cibo è molto differente. Totalmente. Noi ci prendiamo il tempo di cucinare e gustarci le nostre pietanze. Qui è tutto molto più frenetico e non c’è lo stesso piacere nel mangiare.

Non si discute, il nostro modo di mangiare, la qualità e le emozioni che mettiamo nel cucinare sono migliori.

Qui, molte persone, mangiano solo per alimentarsi. Noi ce lo gustiamo, lo apprezziamo, costruiamo ricordi intorno alle tavole e andiamo ad accostare sempre dei bellissimi ricordi di famiglie e amici attorno ai tavoli.

Piatto preferito al momento?

Al momento ho un paio di piatti favoriti nel ristorante che sto guidando: uno è un risotto di mia nonna, un po’ modificato: riso locale (charleston gold), purée di spinaci, mascarpone, limone preservato e funghi.

L’altro è una fingerling potato (una tipo di patata che assomiglia ad un dito), cotta al forno e fritta, poi condita con furikake e togarashi (mix di peperoncini, sesamo, soia e alghe), kewpie (maionese japponese), cipollotto verde e bonito flakes (tonno tagliato finissimo e seccato).

Un’ultima domanda: cosa pensi del fatto che molti giovani preferiscono andare via dall’Italia?

Penso che sia deludente. In Italia c’è passione per molte cose ma purtroppo non ci puoi pagare le bollette o fare una vita soddisfacente. (…)

Penso che il nostro paese sia un paese che aiuta quasi più le persone di origine non italiana rispetto al proprio popolo. Siamo arrivati al punto dove gli stessi cittadini abbandonano uno dei paesi più belli al mondo a causa della politica, delle scelte politiche e della situazione economica (…)

Certa gente riesce a trovare opportunità altrove, lontano dall’Italia, dove vengono date le possibilità di sbagliare e crescere, al fine di migliorare le conoscenze e le capacità nel lavoro a cui ci si interessa e quindi essere di conseguenza più un “asset” per la propria azienda e per il proprio futuro invece che solamente un corpo messo lì per coprire un posto e fare il minimo indispensabile per non essere licenziato e portare a casa lo stipendio.

Qui in America è diverso: vieni pagato ad ore. Dopo le 8 ore giornaliere, vieni pagato 1.5 volte il valore di quell’ora: se prendi 15$ l’ora, dopo le 8 ore ne prenderai 22.5$ all’ora. Ovviamente si vanno a pagare più tasse, ma così facendo le aziende hanno la possibilità di assumere più personale e le persone possono avere più di un lavoro per potersi costruire un futuro.

Poi sta al singolo. Tutto finisce in mano a te o a me. Se hai la voglia, l’ambizione e vuoi costruirti un futuro più “tranquillo economicamente” allora qui negli States ne hai certamente la possibilità.