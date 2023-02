Credito microimprese trentine: ridotta l’incidenza dei costi energetici per poter accedere all’intervento

Pubblicità

A seguito di un confronto con le categorie economiche, la Giunta provinciale, con un provvedimento proposto dall’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, ha deciso di consentire un più ampio accesso all’intervento approvato lo scorso dicembre riguardante l’attivazione di finanziamenti fino ad un massimo di 25.000 euro presso gli enti di garanzia Confidi Trentino Imprese e Cooperfidi.

“Il provvedimento adottato oggi – spiega l’assessore Spinelli – si pone l’obiettivo di allargare la platea delle microimprese trentine che possono accedere ai finanziamenti previsti per aiutarle a superare il periodo di crisi determinato dal caro energia ma anche a sostenere investimenti in fonti rinnovabili e in riduzione del consumo energetico“.

Grazie all’intervento approvato lo scorso mese di dicembre, le microimprese attive in Trentino e in possesso dei requisiti previsti, hanno la possibilità di attivare – presso il relativo ente di garanzia, Confidi Trentino Imprese o Cooperfidi – una linea di finanziamento di importo massimo pari a 25.000 euro per il sostegno dei costi delle bollette di luce e gas e/o per la realizzazione di investimenti in fonti rinnovabili e in riduzione del consumo energetico.

Con le modifiche all’intervento approvate oggi è stato rivisto il criterio relativo all’incidenza dei costi per energia elettrica e gas sul totale dei costi aziendali, prevedendo quindi la possibilità di accesso alle microimprese che nel 2019 registravano un’incidenza dei costi per bollette energetiche e gas sul totale dei costi aziendali superiore o uguale al 2%, in luogo del precedente 5%. Le nuove imprese devono invece autodichiarare che il costo delle bollette energetiche e gas è pari o superiore al 5% dei loro costi totali, in luogo del precedente 15%.

Le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2023 direttamente a Confidi Trentino Imprese o Cooperfidi che assicurano un alleggerimento dell’iter istruttorio e condizioni competitive.

