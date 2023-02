Ci sono anche due anarchici trentini fra gli 11 denunciati per gli scontri di Milano

Pubblicità

Pubblicità



Ci sono anche due anarchici trentini tra gli 11 denunciati per i gravi fatti di Milano. Dopo essere stati portati in caserma sono stati denunciati per violenza e resistenza a Pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di armi improprie.

Insieme ai due trentini, già denunciati in passato per reati simili, ci sono anche esponenti dell’area anarchica milanese, ma anche provenienti da Sondrio e Torino.

Come si ricorda a Milano sabato ci sono stati scontri con le forze dell’ordine e un lancio di fumogeni e gavettoni nei confronti dei giornalisti.

Sei poliziotti del Reparto mobile di Milano rimasti feriti, di cui uno seriamente alla gamba, lanci di bombe carta, schegge, botte, danni gravi a locali e automobili, undici persone fermate.

Questo l’ennesimo bollettino di guerra dopo l’ultima manifestazione anarchica, rigorosamente non autorizzata, che si è conclusa con la consueta follia di cui come sempre fanno le spese cittadini onesti e forze dell’ordine.

Gli anarchici, partiti da Porta Ticinese, si sono messi dei caschi. All’altezza dell’università Bocconi è stata poi danneggiata la vetrina della banca Credit Agricole; diverse attività commerciali hanno chiuso le serrande.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità