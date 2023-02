Addio a padre Romeo Anselmi, originario di Livo. Era stato priore di San Romedio

Pubblicità

Se n’è andato nelle prime ore di ieri, domenica 12 febbraio, a 77 anni, padre Romeo Anselmi, originario di Livo. Nato il 18 settembre 1945 da Pietro Anselmi e Maria Calzavara, nel 1957 padre Romeo entra nel collegio francescano di Villazzano, dove svolge gli studi medio-ginnasiali.

Inizia quindi l’anno di Noviziato nell’Ordine dei Frati Minori ed emette la prima Professione il 26 agosto 1964. Intraprende poi gli studi liceali a Rovereto (1964-68) e quelli teologici a Trento (1968-72). Il 4 ottobre 1972 emette la Professione solenne nell’ex Provincia trentina di San Vigilio, Ofm.

Ordinato presbitero il 29 luglio 1973

, padre Romeo Anselmi viene trasferito da Rovereto, dove viveva dall’anno precedente, a Borgo Valsugana, dove rimane fino al 1987 svolgendo i servizi di vicario ed economo (1978-79) e Guardiano della Fraternità (1979-87).

Viene quindi destinato alla Fraternità di Trento come economo e cappellano della Casa Circondariale di Trento (1987-93). Nel 1993 viene trasferito a Cavalese ed eletto Guardiano della Fraternità (1993-99); è anche vice assistente provinciale dell’Ordine Francescano Secolare (1996-99) ed economo (1993-96).

Dal 1999 è a San Romedio, quale economo e priore del Santuario

(2000-2004). Nel 2004 viene trasferito nella Fraternità di Trento e svolge il servizio di cappellano della Civica Casa di Riposo, di Villa Bianca e della Questura; nel 2011 viene eletto Guardiano di Cavalese, dove rimane fino alla chiusura della presenza dei francescani nel 2020.

In quei mesi si manifestano anche le prime avvisaglie della grave malattia che affronta negli ultimi tempi della sua vita, ospitato in un primo tempo nell’Infermeria di Trento e successivamente in quella di Saccolongo, in provincia di Padova, dove si è spento a 77 anni di età e dopo 68 anni di professione

religiosa.

«Padre Romeo era una persona forte, dinamica, e lo ha dimostrato anche nella lotta contro la malattia – ricordano i familiari –. Quando il santuario di San Romedio o i conventi di Cavalese, Trento e Borgo hanno avuto bisogno di interventi di restauro lui seguiva costantemente i lavori in prima linea. Ricorderemo sempre il suo motto “pace e bene”, tipico dei francescani».

Il funerale di padre Romeo Anselmi sarà celebrato dopodomani, mercoledì 15 febbraio alle 14, nella chiesa parrocchiale di Varollo.

A salutarlo ci saranno il fratello Paolo, la sorella Anna Maria con Lauro, i nipoti Luca, Vanda e Fabio, tutti i familiari e gli amici più stretti. E le tante persone che gli sono sempre state vicine.