Strada di Tovel, 12 milioni in più per la realizzazione dell’opera

La Giunta provinciale ha approvato un primo adeguamento per il Documento di programmazione degli interventi (Dopi) del Dipartimento infrastrutture della Provincia.

Risorse aggiuntive vengono in particolare destinate al progetto di sistemazione e adeguamento al rischio idrogeologico della strada provinciale 14 del lago di Tovel.

Lo stanziamento aggiornato è di circa 12 milioni, coperti per circa nove dai fondi nazionali (derivanti dalle risorse PNRR) per la tutela del rischio idrogeologico che la Provincia autonoma di Trento è riuscita a reperire e per i restanti 3 milioni da risorse dell’Amministrazione. “In questo modo l’Amministrazione provinciale – spiega Fugatti – assicura le somme necessarie per mandare in gara alcuni interventi rilevanti che erano vicini alle procedure di appalto. L’intervento che andrà a sistemare l’accesso al lago di Tovel è atteso dalla comunità e utile per assicurare il raggiungimento di un luogo di grande pregio paesaggistico e richiamo per tutto il Trentino.”

