Sinistra trentina alla canna del gas, Claudio Cia: «È guidata dalla galassia LGBTQ+. Loro ideologia squalificata dal dibattito politico»

«Il Ddl sulla libertà educativa promosso dai consiglieri provinciali Cia, Guglielmi, Ambrosi e Rossato è un atto di civiltà e coraggio» – questo in concreto il pensiero dell’assessore all’Istruzione, Mirko Bisesti, i consiglieri Claudio Cia e Luca Guglielmi e il presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus, Antonio Brandi che giovedì hanno presentato un disegno di legge sulla libertà educativa che vuole chiarire il ruolo della famiglia con l’obiettivo di restituire, riconoscere e difendere il diritto e la responsabilità dei genitori di decidere sui percorsi formativi facoltativi dei loro figli

In altri periodi non ci sarebbe nulla di male, la cosa parrebbe anche scontata: il diritto di educare i figli passa attraverso i genitori. Invece non è così, visto l’alzata di scudi delle associazioni omo-bi-lesbo-transfobia del Trentino (LGBTQ+) secondo le quali non sarebbe giusto lasciare il valore dell’educazione dei propri figli ai genitori.

Il ddl, e nessuno lo ha mai nascosto, è fondamentale per contrastare il gender, la fluidità di genere e la Carriera Alias nelle scuole perché si tratta di teorie anti-scientifiche pericolose, che mettono a repentaglio l’educazione, la crescita e la salute psico-fisica dei nostri figli e nipoti. E’ inaccettabile, infatti, insegnare a bambini e adolescenti che possono scegliere fino a 76 generi e cambiarli come essi credono ogni giorno.

Dopo la presentazione del disegno di legge Paolo Zanella (Futura), Lucia Maestri, Luca Zeni e Alessio Manica (Pd), Paola Demagri e Michele Dallapiccola (Casa Autonomia), Lucia Coppola (Verdi) e Alex Marini (Movimento 5 stelle) hanno protestato presentando anche una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Bisesti. «Chi ha la responsabilità delle istituzioni scolastiche e formative – spiega Zanella – non può condividere i contenuti di una legge che limita la libertà d’insegnamento prevista dalla costituzione e l’autonomia delle scuole. È una crociata contro le esistenze di bambini e bambine, ragazzi e ragazze con varianza di genere. Un assessore alla cultura non può avallare le posizioni antiscientifiche e omotransfobiche di ProVita, contrarie a quanto sostengono le massime istituzioni». Un gesto solo dimostrativo, forse anche elettorale, che non avrà seguito in aula, visto che le minoranze non hanno i numeri per sfiduciare nessuno.

Il disegno di legge di Claudio Cia, primo firmatario, ha colpito nel segno visto il nervosismo e le reazioni rabbiose della sinistra a cui sono rimasti solo questi argomenti per darsi un pochino di visibilità.

È il vecchio vizio della sinistra che ora è stata detronizzata dagli stessi suoi elettori. È quella sinistra che non rispetta i valori democratici che spiegano bene che chi è stato eletto ha il diritto e il dovere di governare. Nulla di nuovo insomma. È quella sinistra che nel nome dei diritti civili, quelli che però fanno comodo, ha toccato il fondo nei consensi in Trentino e in Italia.

Intanto il centro destra ringrazia e si ricompatta intorno ai valori ideologici in vista anche delle elezioni provinciali di ottobre 2023. Nel merito Fratelli d’Italia e la Lega devono riflettere: infatti sono molte le cose che uniscono questi due partiti a livello ideologico. La storia dal 1994 in poi insegna.

Claudio Cia, saputo della inutile mozione di sfiducia presentata dall’opposizione, ha replicato attraverso una nota usando l’ironia e il sarcasmo «Siamo al paradosso: il guru che detta la linea politica ai Consiglieri provinciali di sinistra è nientemeno che la galassia LGBTQ+ (al quale si possono aggiungere una pletora di altre lettere dell’alfabeto a seconda dei desiderata). La sinistra operaia, oggi salottiera, chiede le dimissioni dell’Assessore Bisesti perché, a loro dire, “un Assessore all’istruzione non può permettersi di appoggiare idee e Disegni di legge (Ddl) come quello di Claudio Cia…”. Ddl che, è bene ricordarlo, intende rivendicare il diritto dei genitori di decidere sui percorsi formativi facoltativi destinati ai propri figli, tanto più in una scuola dove non di rado assistiamo a forzature che prevaricano al suo ruolo, che è quello di educare e di formare i ragazzi in modo che siano pronti per affrontare la vita, insegnando la libertà di pensiero e l’indipendenza, e non certo quello di instillare in loro incertezze e confusione con teorie azzardate come quella del gender fluid».

E ancora: «Per chiunque disconosca l’esclusività del valore della famiglia dove ci sono una mamma e un papà, per chi non vive il dono della genitorialità (o abbia rinunciato a viverlo con senso di responsabilità), tutto ciò è incomprensibile e inaccettabile. E l’assenza di empatia rappresenta l’origine e la forza dell’intolleranza che rende incapaci di porsi in ascolto, di confrontarsi sulle idee. Di conseguenza si è costretti a inventare nemici da umiliare e far tacere con ogni mezzo, arrivando anche ad essere ridicoli. Nemici trasformati in mostri in nome della libertà e dei diritti civili, anche di quelli più incivili».

Per Claudio Cia, consigliere di Fratelli d’Italia è estremamente curioso il fatto che oggi, a difendere le teorie gender e i percorsi formativi ad esse collegati, siano i medesimi attori politici che – per anni (si ricordi anche il dibattito avvenuto in Consiglio provinciale durante la scorsa legislatura) – si sono arrovellati le menti per tentare di dimostrare che le folli teorie gender altro non erano che un prodotto creato ad arte e atto a impedire l’integrazione di queste persone all’interno della società.

Secondo Cia «ogni pensiero politico dovrebbe partire da una solida base valoriale, senza prestarsi a divenire la manifestazione concreta di una serie di idiozie atte più a soddisfare interessi lobbistici che a concorrere al benessere della generalità della cittadinanza. Purtroppo, da anni, tali idiozie affastellano il pensiero della sinistra».

«La mia solidarietà giunga di conseguenza all’Assessore provinciale all’Istruzione Mirko Bisesti – conclude l’esponente di Fratelli d’Italia – chi è forte dei propri valori – e non si presta ad essere eterodiretto da lobby con interessi oscuri – nulla ha da temere. Ci confronteremo serenamente con la sinistra nell’aula del Consiglio provinciale, convinti che la loro ideologia sarà squalificata dal dibattito politico».

