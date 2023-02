Rissa, furto, danneggiamento e minacce: sette denunce e otto espulsioni a Trento

Pubblicità

Continua ininterrottamente l’attività di prevenzione e repressione messa in campo dagli uomini e donne della Polizia di Stato grazie anche agli innumerevoli servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal Questore della Provincia di Trento Maurizio Improta.

A Trento dal 1° febbraio 2023 ad oggi, grazie all’impiego di personale della Questura, di uomini in borghese, di personale del Reparto Mobile, del Reparto prevenzione Crimine, dell’unità cinofila antidroga e antiesplosivo è stato possibile identificare 657 persone, controllare 181 veicoli, indagare in stato di libertà 7 persone (per rissa, furto, minacce e danneggiamento).

Inoltre sono stati adottati 8 decreti di espulsione del Questore eseguiti mediante 4 accompagnamenti al Centro di Permanenza per il Rimpatrio e 3 ordini di allontanamento dal territorio nazionale entro sette giorni.

