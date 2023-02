Precipita dal balcone dell’albergo, 12enne gravissimo

Pubblicità

Un ragazzo tedesco di 12 anni, in gita scolastica in Valle Aurina, con le insegnanti, in località San Giovanni è precipitato dal balcone del secondo piano della sua camera d’albergo.

I soccorsi, vista la gravità delle sue condizioni, hanno allertato l’elicottero che lo ha trasferito all’Ospedale di Bolzano.

Sono in corso le indagini per comprendere la dinamica dell’incidente accaduto questa mattina, intorno alle 8 e 30. Il ragazzo sarebbe in condizioni gravissime.

