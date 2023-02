Nuova follia anarchica, feriti 6 poliziotti e danni a locali e autovetture

Pubblicità

A Milano ieri ci sono stati scontri con le forze dell’ordine e un lancio di fumogeni e gavettoni nei confronti dei giornalisti.

Sei poliziotti del Reparto mobile di Milano rimasti feriti, di cui uno seriamente alla gamba, lanci di bombe carta, schegge, botte, danni gravi a locali e automobili, undici persone fermate. E’ l’ennesimo bollettino di guerra dopo l’ultima manifestazione anarchica, rigorosamente non autorizzata, che si è conclusa con la consueta follia di cui come sempre fanno le spese cittadini onesti e forze dell’ordine.

Gli anarchici, partiti da Porta Ticinese, si sono messi dei caschi. All’altezza dell’università Bocconi è stata poi danneggiata la vetrina della banca Credit Agricole; diverse attività commerciali hanno chiuso le serrande.

Il corteo si è concluso dopo alcune azioni di alleggerimento degli agenti: il bilancio è di 11 fermi e 6 poliziotti feriti. Durante la giornata le condizioni di Cospito si sono aggravate ed è stato necessario il ricovero in ospedale.

Sono state almeno quattro le cariche della polizia, in tenuta antisommossa, contro il corteo di anarchici, quando le forze dell’ordine hanno schierato un cordone di sicurezza per impedire il proseguimento del corteo all’altezza di viale Sabotino. I manifestanti hanno lanciato contro gli agenti pietre, mattoni, petardi e cocci di vetro.

«Ci chiediamo per quanto dovremo restare ostaggio di soggetti senza controllo, senza alcun senso civico, sprezzanti delle leggi e costantemente proiettati alla violenza. Ci chiediamo cosa dovrà accadere perché si prenda la decisione di contrastare con fermezza adeguata fenomeni di proteste subdole e selvagge che, per come sono minuziosamente organizzate, e per quanto sono finalizzate a produrre danni reali, specie al personale in divisa che è il primo e più odiato bersaglio insieme allo Stato che rappresenta, rappresentano una vera e propria forma di terrorismo. ‘Terrorismo di piazza’, come Fsp lo definisce da anni, chiedendo che si delinei un’apposita fattispecie che lo preveda e lo punisca severamente, e soprattutto che ci fornisca strumenti adeguati per intercettare eventi del genere, impedendoli prima della prossima guerriglia» – Afferma Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, dopo gli incidenti che si sono verificati ieri a Milano.

