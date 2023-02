Medicina: cambiano le regole per le ammissioni

Pubblicità

Cambiano le regole per il test nazionale per l’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. La novità principale, introdotta dal Ministero per l’anno accademico 2023/24 riguarda innanzitutto l’anticipo sui tempi.

I test saranno già ad aprile e a luglio e il 5 settembre si potrà sapere se si è stati ammessi e per quale sede. Addio quindi alla prova unica: i test saranno ripetibili più volte. Con più opportunità per sostenere la prova di ammissione, verrà tenuto buono ai fini della graduatoria il punteggio migliore ottenuto. Una decisione che va nella direzione di consentire a chi non supera la prima volta di riprovare il test senza attendere un anno.

Altra novità: a differenza del passato, il test sarà completamente informatizzato. Sarà un test Tolc-MED e verrà somministrato attraverso la piattaforma Cisia in due finestre temporali decise dal ministero, ad aprile e a luglio. Si terrà però in presenza nelle aule computer di uno degli atenei che sono punti di erogazione, a scelta del candidato o della candidata.

Solitamente studenti e studentesse scelgono di sostenere l’esame nel punto più vicino a casa. I punti di erogazione (tra cui anche UniTrento) sono indicati sul sito del Cisia (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso), dove si trovano anche le istruzioni per registrarsi e prenotarsi a partire dal 13 marzo per la sessione di aprile e dal 15 giugno per quella di luglio: www.cisiaonline.it

Il test varrà per l’accesso ad una graduatoria unica nazionale. Per l’iscrizione a ciascuna sessione viene chiesto un contributo di 30 euro. Si potrà ritentare nella sessione di luglio e alla fine per chi deciderà di riprovare il test, verrà considerato il risultato migliore ottenuto tra le due prove. Ma sarà solo più avanti, dal 31 luglio al 24 agosto, che si potrà indicare la sede (o le sedi) preferite dove frequentare il corso. La scelta verrà fatta sul sito ministeriale delle prove nazionali di ammissione: accessoprogrammato.miur.it

La graduatoria nazionale che uscirà il 5 settembre terrà conto del piazzamento migliore ai test e delle scelte effettuate riguardo alla sede di studio. L’anticipo sui tempi permetterà anche di scorrere prima la graduatoria e consentire la chiusura delle assegnazioni prima dell’avvio delle lezioni. I posti disponibili per studiare Medicina e Chirurgia nel prossimo anno accademico 2023/24 sono 15.876. Di questi, 60 sono all’Università di Trento.

Accesso al test già in quarta superiore – Un’ulteriore novità da quest’anno riguarda la possibilità per studenti e studentesse delle quarte superiori di cimentarsi con il test di ammissione con un anno di anticipo. Potranno infatti iscriversi già alla sessione dei test di aprile e di luglio 2023, oltre alle due che saranno organizzate nel prossimo anno e che, già si è appreso, verranno anticipate a febbraio e aprile 2024.

Se vorranno, avranno quindi ben quattro possibilità per sostenere il test, consapevoli che verrà poi preso il punteggio migliore per la graduatoria finale. L’iscrizione a ciascuna sessione di test è quindi a scelta del candidato o della candidata e costa 30 euro. Ma attenzione: sarà possibile far valere il punteggio del test ottenuto ed entrare in graduatoria soltanto in seguito al superamento dell’esame di maturità.

Il test Tolc-MED ha per gli studenti e le studentesse di quarta superiore anche valore orientativo perché permette di testare in anticipo la predisposizione agli studi in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria oltre a misurare la propria preparazione in relazione a quella richiesta per l’ammissione ai corsi.

Come sostenere il test nazionale a Trento – Per chi desidera sostenere il test di ammissione a Trento per studiare Medicina e Chirurgia in un ateneo italiano (tra cui anche Trento) le date da segnare sul calendario sono il 19 e 20 aprile e il 19 e 20 luglio. Le date sono al momento indicative e saranno da verificare direttamente sul sito di Cisia dove si troveranno dettagli e istruzioni. Il link al bando e la sintesi di tutte le informazioni sono disponibili alla pagina: www.unitn.it/medicina2023

ll bando è specifico sulle modalità di erogazione della prova a Trento. Ma per l’iscrizione, come indicato anche nel bando, occorre fare riferimento al portale del Cisia.

Come sarà la prova – La prova Tolc-MED (Test OnLine CISIA specifico per Medicina) durerà 60 minuti e sarà composta da 50 domande suddivise in quattro sezioni: comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi, biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento.

Novità per quanto riguarda la valutazione delle prove e la formazione della graduatoria. Da quest’anno i test non saranno più somministrati in modo simultaneo su tutto il territorio nazionale, ma in giornate e in sedi diverse a seconda della sede di erogazione. Per garantire equilibrio e omogeneità fra test diversi, il Ministero ha predisposto un ampio pacchetto di domande equivalenti che verranno somministrate in modo differente in ciascun test.

È previsto un algoritmo in grado di pesare la difficoltà – e di conseguenza il valore – di ciascun quesito sulla base delle risposte effettivamente date dai candidati. Nella graduatoria finale il risultato sarà quindi pesato anche in base alla difficoltà del test sostenuto. Maggiori informazioni a questo proposito sono disponibili sul sito Cisia.

Sul sito del Cisia, dove avviene la registrazione, è possibile accedere anche a esercitazioni e ai MOOC (Massive Open Online Courses) che sono corsi gratuiti di preparazione a distanza per ogni materia contenuta nel test TOLC. Si potrà anche confrontare il proprio risultato con quelli in forma aggregata ottenuti dagli altri partecipanti nello stesso periodo, in modo da poter valutare il proprio posizionamento.